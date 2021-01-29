Zeugma'yı sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika

Zeugma'yı sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti

29.01.2021 12:47
Zeugma'yı sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti, System.String[]

Resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi, Kovid-19 salgını nedeniyle geçmiş yıllara göre daha sakin bir dönem yaşıyor.

Resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi, Kovid-19 salgını nedeniyle geçmiş yıllara göre daha sakin bir dönem yaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllü müzede, Çingene Kızı mozaiği, Mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, Zeugma Mozaik Müzesi'nin 2011'de ziyarete açıldığını, 3 ana bölümden oluşan müzenin A bloğunda Roma dönemine ait eserlerin, B bloğunda Gaziantep'in ilçeleri, köyleri ve çeşitli yerlerdeki kazılarda çıkan mozaiklerin yer aldığını, üçüncü blokta ise sergi ve kongre merkezlerinin bulunduğunu anlattı.

"Dünyada 13 renk skalasına ulaşmış tek mozaik müzesidir

Müzede Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaiklerin de sergilendiğinin altızı çizen Çomak, "Müzede üç boyutlu çok güzel mozaikler mevcut. Zeugma Mozaik Müzesi'nin diğer müzelerden en önemli farklarından biri de 13 renk skalası dediğimiz ara renklerle beraber özellikle cam mozaik taşlarının kullanıldığı çok özel mozaiklerimiz var. Dünyada 13 renk skalasına ulaşmış tek mozaik müzesidir. " dedi.

Çomak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü destekleriyle hem Zeugma Mozaik Müzesi'nde hem de Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sanal müze uygulamasına geçildiğini belirterek, "Buraya gelemeyen insanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının web sayfası üzerinden online şekilde burayı gezebiliyor. Müzemizi 2020'de internet üzerinden 1 milyon kişi ziyaret etti." diye konuştu.

Müzeyi 9 yılda 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Japonya, Çin, İngiltere, İtalya ve çeşitli Avrupa ülkeleri ile ABD'den turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğini belirten Çomak, müzeyi 2018'de 267 bin 552, 2019'da 340 bin 569, 2020'de de 89 bin 292 kişinin ziyaret ettiğini, 2011-2020 arasında ise 1,5 milyon turisti ağırladıklarını kaydetti.

Salgınla birlikte ziyaretçi sayısının düştüğünü aktaran Çomak, "Çünkü pandemi döneminde 1 Haziran'a kadar tüm ören yerlerimiz ziyaretçiye kapalıydı. Amacımız bu yıl özellikle pandemi sonrasında, 2018 ve 2019 yıllardaki ziyaretçi sayılarının daha da üstüne çıkabilmek. Özellikle GAP turlarının iptal edilmesi de ziyaretçi sayılarını etkiledi. Pandemi döneminde ağırlıklı olarak yerli turist ziyaretlerimiz yoğun şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı.

Zeugma'yı sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri, Zeugma Mozaik Müzesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Zeugma'yı sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika Magazin


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