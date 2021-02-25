Zeus Sunağı'nın Bergama'ya iadesi çalışmaları için yol haritası belirlendi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Zeus Sunağının Bergama'ya iadesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bergama Kültür Merkezinde, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Zeus Sunağı konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıda, sunağın ana yurduna iadesi için yürütülecek çalışmaların yol haritası belirlendi, ilçe tarihine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 12 Ağustos 2020'de Bergama Asklepion Antik Tiyatrosunda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında sunağın geri getirilmesi için çalışma kararı alındığını, bugün de tarihi bir toplantıda bir araya gelindiğini ifade etti.

"Büyük bir imece içinde yol almaya başlıyoruz. Biliyorum ki bu yolculuk zaferle sonuçlanacak" diyen Soyer, şunları kaydetti:

"Bu uzun soluklu bir yolculuk. 'Taş yerinde ağırdır.' diyoruz. Bu yolculukta şüphesiz birçok engelle karşılaşacağız. Ama bu yolculuğu sürdürüyor olmak Bergama'nın değerlerini gün yüzüne çıkaracak. Zeus Sunağını geri istemek bizim haklı davamız. Davamızı sonuna kadar devam ettireceğiz."

Koştu: "Bu hasret artık bitmelidir"

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ise 2 bin yıl boyunca Akropol semalarından Bakırçay Ovası'nı selamlayan Zeus Sunağı'nın son 140 yıldır ana yurdundan uzak kaldığını belirterek, "Bu hasret artık bitmelidir." dedi.

Koştu, MÖ 2. yüzyılda inşa edilen ve 1870'li yıllarda Almanya'ya götürülen sunağı geri istediklerini kaydetti.

Görkemli sunağın Bergama ve Anadolu'nun geçmişinden devraldığı en önemli miraslarından biri olduğuna dikkati çeken Koştu, "Bu anıt, bir heykel ya da bir tablo değil, Antik Çağ'ın ayakta kalmış en önemli eseri. Üzerindeki kabartmalar ve rölyefler ise sanatta çığır açan Bergama heykelcilik okulunun paha biçilmez örnekleridir. Bugün temelleri Bergama'da, aslı Berlin'de bulunan Zeus Sunağı, Anadolu insanının yaptığı eşsiz güzellikte bir şaheserdir." diye konuştu.

Hakan Koştu, Zeus Sunağı'nı ait olduğu topraklara geri getirmenin Bergama'nın saygın kimliğine inanan herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Toplantıya, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, belediye meclisi üyeleri, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri de katıldı.