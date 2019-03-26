Son Dakika Haberleri: Zew: Çin Ekonomik Beklenti Göstergesi Mart'ta 11.5 Puan Artışla Eksi 25 Puan Oldu

Zew: Çin Ekonomik Beklenti Göstergesi Mart'ta 11.5 Puan Artışla Eksi 25 Puan Oldu

1 saat önce

– Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Çin ekonomik beklenti göstergesinin Şubat ayındaki eksi 13.5 puan düzeyinden Mart'ta 11.5 puan artışla eksi 25 puana yükseldiğini duyurdu.

Zew: Çin Ekonomik Beklenti Göstergesi Mart'ta 11.5 Puan Artışla Eksi 25 Puan Oldu, System.String[]
– Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), Çin ekonomik beklenti göstergesinin Şubat ayındaki eksi 13.5 puan düzeyinden Mart'ta 11.5 puan artışla eksi 25 puana yükseldiğini duyurdu.

ZEW verilerinde, Çin'de ekonomik beklentinin kötüleştiği görülürken, ZEW araştırmacısı Dr. Michael Schroeder şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uzmanların beklentileri, Ulusal Halk Kongresi'nde alınan kararları yansıtıyor. Uzmanlar, devlet harcamaları ile iç ve dış borçlanmada daha fazla artış görmek istiyor. Planlı para politikaları ise borsa fiyatlarında önceden beklenen artışı ortaya koyuyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:11 Kaynak: DHA

Avrupa, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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