Son Dakika Haberleri: Zew: Çin Ekonomik Görünümü Ocak Ayında Zayıf Kalmaya Devam Etti

Zew: Çin Ekonomik Görünümü Ocak Ayında Zayıf Kalmaya Devam Etti

1 saat önce

– Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ocak ayında 2.2 puan yükselen beklentilere rağmen Çin ekonomik görünümünün Ocak ayında zayıf kaldığını duyurdu.

Zew: Çin Ekonomik Görünümü Ocak Ayında Zayıf Kalmaya Devam Etti, System.String[]
– Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ocak ayında 2.2 puan yükselen beklentilere rağmen Çin ekonomik görünümünün Ocak ayında zayıf kaldığını duyurdu.

ZEW'in Ocak ayı anketine göre, Çin ekonomisine yönelik beklentiler, Aralık ayındaki rekor 20.5 düşüş düzeyinden Ocak ayında 2.2 puan artışla 18.3 düşüş düzeyine gerilerken, ZEW raporunda "Söz konusu rakamlar, ulusal finansal piyasa uzmanlarının gelecek bir yılı kapsayan süreçte Çin'in makroekonomik gelişimi üzerindeki beklentilerine işaret eden CEP Göstergesi'nin Çin ekonomisindeki zayıflığın uzayacağına yönelik değerlendirmelerini destekledi" denildi. Rapor ayrıca, Çin'deki mevcut ekonomik durum değerlendirme göstergesinin 4.6 puan düştüğünü ve bu verinin olumsuz bir eğilim gösterdiğinin altını çizdi.

ZEW araştırma liderlerinden Dr. Michael Schroder verilerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Anket katılımcıları söz konusu olumsuz eğilimle mücadele etmek adına Çin yönetiminin daha güçlü ve daha etkili politika önlemleri alacağını düşünüyor." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

Söz, Avrupa, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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