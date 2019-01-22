Son Dakika Haberleri: Zew: Küresel Risklere Karşın Almanya'da Ekonomik Güven İyileşti

Zew: Küresel Risklere Karşın Almanya'da Ekonomik Güven İyileşti

1 saat önce

Almanya'da yatırımcıların ekonomiye olan güvenleri, küresel ekonomide büyüyen risklere karşın Ocak ayında "beklenmedik bir şekilde" iyileşti.

Zew: Küresel Risklere Karşın Almanya'da Ekonomik Güven İyileşti, System.String[]
Almanya'da yatırımcıların ekonomiye olan güvenleri, küresel ekonomide büyüyen risklere karşın Ocak ayında "beklenmedik bir şekilde" iyileşti.

Ekonomik düşünce kuruluşu ZEW'in Başkanı Achim Wambach yaptığı değerlendirmede, "ZEW Almanya için Ekonomik Güven Endeksi'nin çok sayıdaki global ekonomik risk dikkate alındığında kötüleşmemesi kayda değer" dedi.

Buna göre, yurt dışı kaynaklı birçok riske karşın, Avrupa'nın en büyükm ekonomisinin büyüme görünümü toparlanma işaretleri verdi.

Buna göre;

ZEW'in hazırladığı ekonomik güven endeksi Ocak ayında Aralık ayındaki -17.5'den -15.0 puana yükseldi. Beklenti -18.4 puana gerileyeceği yönündeydi.

Yatırımcıların cari ekonomik koşullara ilişkin algısını yansıtan endeks de Ocak ayında 45.3 puandan 27.6 puana indi. Endeksin Ocak  ayında 43.5 puana gerilemesi bekleniyordu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

Ekonomi
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