ZEY DER'den Bilecik Bayırköy Belediyesi'ne teşekkür ziyareti - Son Dakika

ZEY DER Başkanı Mehmet Ali Uz, "Yönetim Kurulu olarak Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Zey Köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi, kuruluşundan bugüne kadar derneğe katkılarda bulunan Bilecik Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman 'a teşekkür edilerek iade-i ziyarette bulundu.

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