Zeybek de oynadılar, top da - Son Dakika

Dünyayı etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 50 gündür sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saatliğine kısıtlamanın kaldırılması üzerine sokağa çıktı. İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nin iki yaşlı çınarı, davul zurna eşliğinde zeybek oynadı, sahada top oynayarak sokağa çıkmanın keyfini yaşadı.



Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacağı saati bahçe kapısında heyecanla bekleyen İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Gündüz Karabaş ve 88 yaşındaki Hamit Topal, komşularının da geriye doğru saymalarıyla saat tam 11.00'de kendilerini sokağa attı. Karabaş ve Topal, sokakta davul zurna eşliğinde zeybek oynayarak, sokağa çıkabilmenin keyfini çıkardı.



Alaçatıspor'un eski oyuncusu 2 yaşlı vatandaş top da oynadılar



Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş olan Alaçatı sokaklarında yürüyüş de yapan Karabaş ve Topal, gençliklerinde top oynadıkları Alaçatı sahasına giderek eski günlerini andı. Alaçatı Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Çeşme Belediyesi Meclis Üyesi Soner Varhan tarafından karşılanan iki arkadaş, sosyal mesafeye de dikkat ederek yeşil çimlerin üzerinde kendilerine ikram edilen çayı içti. Spor söyleşisi ve eski yılların anılmasının ardından da Karabaş ve Topal, kısa bir süre top da oynadı.



Banklar doldu



4 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasını fırsat bilen çok sayıda Çeşmeli 65 yaş ve üstü vatandaş, havanın da güzel olması üzerine deniz kıyısında yürüyüş yaparken, deniz kıyısındaki banklar da doldu. Bazı vatandaşlar, ayakkabılarını çıkararak plajda yürüyüş yapmayı tercih ederken, şortunu giyerek deniz içinde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar da denizin tadını çıkardı. 65 yaş ve üstü bir kadın da oltasıyla balık avlamaya çalıştı. - İZMİR