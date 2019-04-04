Zeybekçi: "Başkan Zolan'ın Aynı Heyecan ve Anlayışla Çalışacağına İnanıyorum"
1 saat önce
Önceki dönem Ekonomi Bakanlarından Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir kez daha seçilen Osman Zolan'ın yeni dönemde de aynı heyecan ve anlayışla çalışacağına inandığını söyledi.
Önceki dönem Ekonomi
Bakanlarından Nihat Zeybekci
, Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir kez daha seçilen Osman Zolan
'ın yeni dönemde de aynı heyecan ve anlayışla çalışacağına inandığını söyledi.
Önceki dönem Ekonomi Bakanı ve Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, 31 Mart seçimleri sonrasında yeniden belediye başkanı seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı, ziyaret etti. Başkan Zolan'ı tebrik ederek başarılar dileyen Zeybekci, Denizli ve Türkiye
'ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Zolan'ın yeni dönemde de aynı heyecan ve anlayışla çalışacağına inandığını kaydeden Zeybekci, Denizli'de hizmet destanlarının süreceğini vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Osman Zolan ise, Denizli'nin bugünlere gelmesinde Zeybekci'nin büyük emekleri olduğunu kaydederek, 19 ilçe 622 mahalleye hep beraber hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:04 Kaynak: İHA
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