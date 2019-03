Zeybekci: "Birlikte Çok Güzel İşlere İmza Atacağız"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye Karşıyaka Çarşı'da vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'ye Karşıyaka Çarşı'da vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yüzlerce kişiyle fotoğraf çektirip sohbet eden, çarşıyı 4 saatte geçebilen Zeybekci, "Birlikte çok güzel işlere imza atacağız" dedi.



Çiğli'de katıldığı bir program sonrası Mavişehir'e geçen ve oradan İZBAN'a binen Zeybekci, görevliler ve yolcularla sohbet etti, sonra da Karşıyaka İstasyonu'nda indi. Karşıyaka'da istasyon çıkışından itibaren vatandaşların çevresini sararak ilgi gösterdiği Zeybekci, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç ile çarşıyı gezdi. Çarşıda müzisyen gençlerin yanına giden Zeybekci, "Çanakkale" türküsüne de eşlik etti. Müzisyen ve çarşıda kostümle dolaşan gençlerle sohbet eden Zeybekci, çarşıdaki esnafı dolaştı.



Yolda karşılaştığı Bakırçay Üniversites'nde okuyan iki kız öğrenci, "Öğrenciler olarak neler yapacaksınız merak ediyoruz, birçok şey duyuyoruz; ama hangileri doğru bunları öğrenmek istiyoruz" diyerek soru yöneltti. Zeybekci, tek biletle 90 dakika seyahat süresini 120 dakikaya çıkacaklarını, öğrencilerin tam biletin yüzde 50 ücret ödeyeceklerini; okulda, otobüste, metroda, vapurda interneti bedava kullanacaklarını söyledi. Zeybekci, "Karşınızda her zaman ulaşabildiğiniz dertlerinizi, düşüncelerinizi iletebileceğiniz bir belediye başkanı olacak. Sizin de dahil olduğunuz bir belediye başkanı olacak" dedi.



Türkiye'de genç işsizliğin en yüksek olduğu ilin İzmir olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Beyin göçü yaşıyoruz. Burası bir numaralı turizm, teknoloji şehri olmalı. Beraber yapacağız bunu. Beraber güzel şeyler yapacağız. Bu şehri önce siz kurtaracaksınız. Siyasete de uzak durmayın, siz olmazsanız boş bırakılan alanı başkaları dolduruyor" diye konuştu.



Karşıyaka Stadı'nın yapılmasını talep eden bir vatandaş, Zeybekci'ye, "29 yaşındayım hep CHP'ye oy veriyorduk. İnsan gibi yaşamak istiyoruz, ulaşımda, her konuda. Herkesin insan gibi yaşamasını istiyorum. Tek vatan, tek millet değil mi? İzmir'e de hizmet gelsin istiyorum, önemli olan insan gibi yaşamak. Neden 1 saatte bir kalkan otobüsle evime gideyim, 100 kişi sıkış tepiş halde" dedi.



Sorunların üzerinin ideolojik bahanelerle örtülmesine izin verilmemesini isteyen Zeybekci, yine stadın bitirilmesini isteyen bir Karşıyaka taraftarına, "Önündeki caddeyi de yer altına alacağız, stattan sahile geçilecek" açıklamasında bulundu.



Vatandaşlar, "İzmir büyük bir köy, şehre dönmesini istiyoruz", "Nihat Bey, şu yollara bir çare bulun, adam edin", "Kurtarın bizi artık dört gözle bekliyoruz sizi" diyerek desteklerini iletti.



Yanına gelen 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin Zeybekci ile Youtube röportajı da çevredekiler tarafından gülerek izlendi. Esnafın ikram ettiği midye, kokoreç, dönerden yiyen Zeybekci, Karşıyaka Çarşı'yı 4 saatte geçebildi, bine yakın kişiyle fotoğraf çektirdi. Bir grup Karşıyaka taraftarı da meşaleyle Zeybekci'yi karşıladı.



Gaziler derneğine ziyaret



Karşıyaka Çarşı'da yer alan Muharip Gaziler Derneğini ziyaret eden Zeybekci, "Bu aziz milletin göğsüne takması gereken madalyasınız. Bu ecdat emaneti olan bu topraklar, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar şehit kanıyla sulanmadı. Böyle arka sokaklarda değil şehrin en güzel yerinde, tarihi bina varsa burada derneğinizin olması gerekir. Kahramanlarımızı nesiller boyunca, onları bir arada tutarak yaşatabiliriz. Böyle bir hayali kuralım ve onu birlikte gerçekleştirelim. Denizli'de belediye başkanı seçildiğimin ilk aylarında gazilerimiz bana gelerek ihtiyaçlarla ilgili talepte bulundular. Gazilerimiz bunlar için bize geliyorsa yazıklar olsun bize diyerek ondan sonra onların talepte bulunmalarını beklemeden kendilerine destek verdik. Sizin ihtiyacınız ne varsa bunlar talebiniz değil bizim görevimiz olmalı" dedi.



Çiğli Ata Sanayi'de esnafı ziyaret eden Zeybekci, esnafa hayırlı iş dileklerini iletti. İş yerlerini tek tek gezerek esnafla sohbet eden Zeybekci, uğraştıkları işler hakkında da sorular sordu. Esnaftan "Oyum size; ama Karşıyaka Stadı'nı bitirin", "Allah size fırsat versin inşallah olacak", "Yolu aşağı alacağız mı, 20 oy bizden sana" yaklaşımıyla karşılaştı.



İZTOK üyeleriyle buluştu



İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İZTOK) üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, İzmir'de sürdürdükleri çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.



İzmir'de ilk olarak 65 bin kişiye, ardından da 2.5 ay önce 85 bin kişiye sorunlarına ilişkin sorular yönelttiklerini, sosyal medya üzerinden de on binlerce mesajın kendilerine ulaştığını belirten Zeybekci, alınan cevaplar doğrultusunda kentin sorunlarına ilişkin proje çalışmaları yaptıklarını ve ortaya koydukları çözümlerin İzmir'in gündeminde önemli yer edindiğini söyledi.



Türkiye'nin İzmirsiz tek kanatlı bir kuş gibi olacağını vurgulayan Zeybekci, kentin kaybettiği yıllarını 5 yıllık çalışmayla geri kazandıracaklarını belirterek şunları söyledi:



"Yaratılıştan dünyanın en güzel şehri, dağlarından yağ, ovalarından bal akan, dinlerin, medeniyetlerin, kültürlerin, tarımın, ticaretin, merkezi olmuş İzmir, son dönemde ihmal edilmişlik nedeniyle yerinde kalmadı, geri kaydı. İzmir'deki yerel yöneticilerin bu durum umurlarında mı, kaygıları var mı? İzmir'in içinde bulunduğu durumu söylediğinizde omuz çeken bir anlayış var. İzmirli buna rağmen bizi seçiyor diyor. Gençlerimiz beyin olarak göçüyor gelecek olarak kısırlaşıyor." - İZMİR

