Son Dakika Haberleri: Zeybekci CHP'yi Tedirgin Ediyor"

Zeybekci CHP'yi Tedirgin Ediyor"

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin sahada geniş yankı bulduğu ve İzmirliler tarafından sevildiğini belirterek, bu durumun CHP'yi tedirgin ettiğini söyledi.

Zeybekci CHP'yi Tedirgin Ediyor
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin sahada geniş yankı bulduğu ve İzmirliler tarafından sevildiğini belirterek, bu durumun CHP'yi tedirgin ettiğini söyledi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları sürerken, CHP İzmir adayının hala açıklanmamasının tedirginlik göstergesi olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, "Sayın Zeybekçi'nin İzmir Büyüksehir Belediye Başkanı olarak açıklanması, CHP'yi ve özelikle 15 yıldır İzmir Büyüksehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Aziz Kocaoğlu'nun tedirgin etti. Aslında tedirgin olmalarında da haklılık payı yok değil. Nihat bey İzmir'e heyecan getirdi, umut getirdi. İzmir Zeybekci'yi çok sevdi" dedi.

Yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, "CHP, 15 bin nüfuslu ilçe belediye başkanını, AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekci'nin karşısına çıkarırsa hata olur. Hiçbir şey çantada keklik değildir. Zor bir seçim olacak" demişti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:44 Kaynak: İHA

Aziz Kocaoğlu, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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