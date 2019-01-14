Zeybekci'den Eleştirilere Sert Yanıt

- Zeybekci'den eleştirilere sert yanıt "'İzmir'i dünyaya pazarlamak' derken bunu açıklamaya ihtiyaç hissetmek, insanlara ve İzmir'e ayıptır, saygısızlıktır" "İzmir kızıl elması peşindeyiz, İzmir ideali peşindeyiz" "Maalesef yine beceriksizliklerini ideolojik kılıfla örtülmeye...

- Zeybekci'den eleştirilere sert yanıt

"'İzmir'i dünyaya pazarlamak' derken bunu açıklamaya ihtiyaç hissetmek, insanlara ve İzmir'e ayıptır, saygısızlıktır"

"İzmir kızıl elması peşindeyiz, İzmir ideali peşindeyiz"

"Maalesef yine beceriksizliklerini ideolojik kılıfla örtülmeye çalışılmasının girişimindeler"

"Kimse kimseden milliyetçi değil. Daha fazla Atatürkçü, daha fazla laik... Bunları bırakalım. Senin İzmir'le ilgili hayalin, projen ne; bunları konuşalım"

Zeybekci ve ilçe belediye başkan adayları MHP İzmir'de toplantı yaptı



İZMİR - Cumhur İttifakı kapsamında belediye başkan adaylarıyla MHP İzmir İl Başkanlığında toplanan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir'i dünyaya pazarlayacağız" sözlerini çarpıtmanın İzmir ve İzmirlilere saygısızlık olduğunu vurgulayarak, "İzmir kızıl elması peşindeyiz, İzmir ideali peşindeyiz. Maalesef yine beceriksizliklerini ideolojik kılıfla örtülmeye çalışılmasının girişimindeler. Kimse kimseden milliyetçi değil. Daha fazla Atatürkçü, daha fazla laik... Bunları bırakalım. Senin İzmir'le ilgili hayalin, projen ne; bunları konuşalım" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci ve 30 ilçenin Cumhur İttifakı adayları, ikinci toplantılarını MHP İzmir İl Başkanlığında düzenledi. Zeybekci, gazetecilerle yaptığı toplantıda, "İzmir'i dünyaya pazarlayacağız" sözlerinin muhalefet tarafından çarpıtılmasının İzmir ve İzmirlilere saygısızlık olduğunu belirtti. Zeybekci, "'İzmir'i dünyaya pazarlamak' derken bunu açıklamaya ihtiyaç hissetmek, insanlara ve İzmir'e ayıptır, saygısızlıktır. İzmir yatırımcıların 'en cazip' dediği şehir olacaksa, ki İzmir'e il denmesine karşıyım. İzmir bir bölgedir, bir hikayedir. Yatırımcılara en cazip ortamları sağlayacak olan bir İzmir Dervişin fikri neyse zikri de o olurmuş. Muhatap da almıyorum. Çarpıtılmaya çalışılırsa İzmir'e saygısızlık olarak görürüm. Hedefimiz her şeyiyle en güzel İzmir. İzmir kızıl elması peşindeyiz, İzmir ideali peşindeyiz. Maalesef yine beceriksizliklerini ideolojik kılıfla örtülmeye çalışılmasının girişimindeler. Kimse kimseden milliyetçi değil. Daha fazla Atatürkçü, daha fazla laik... Bunları bırakalım. Senin İzmir'le ilgili hayalin, projen ne; bunları konuşalım. Bu yaklaşımları İzmir'e haksızlık görüyorum. Kolaycılık, ideolojik kılıf bulma ve ilkellik olarak görüyorum" diye konuştu.

"Çok şanslı bir adayım"

Gün içinde çok sayıda ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Zeybekci, "Bugün bizim için bereketli bir gün. İzmir'in birçok noktasında, İzmir'in tamamını temsil eden vatandaşlarımızla bir araya gelme imkanımız oldu. Onlardan aldığımız dua ve motivasyonla çok daha farklı bir gün yaşıyoruz. Çok şanslı bir adayım. İki il binam var. 60 ilçe binam var. İki il başkanım ve 60 ilçe başkanım var. 30 ilçe başkan adayımızla 'İzmir hak ettiğini alacak' dediğimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine giren şehirler yarışında olması gereken yerde olacak şekilde beraber milletimizin teveccühüne talibiz" dedi.

"AK Parti ve MHP birlikteliği İzmir birlikteliğinin en önemli timsali"

"Bu seçimlerde AK Parti + MHP= 2 olmuyor" diyen Zeybekci şöyle devam etti: "3 oluyor, 4 oluyor. O sinerji, o birlik beraberlik; 'mevzu bahis İzmir'se gerisi teferruattır' diyor. Bizim tespitlerimize göre İzmirliler bugüne kadar çok yüksek oranla bir kere AK Parti'ye oy vermiş. AK Parti'ye ve MHP'ye o verenlere baktığımızda inanılmaz bir rakam çıkıyor. Hiç kimseyi rencide etmek için demiyorum; sadece gerçeği tespit ediyorum. İzmir'in bugüne kadarki süreçte problemleri azalmadı, arttı. Çözümü kolaylaşmadı, zorlaştı. Bunu hiçbir partiyle ilgili olmaksızın tespit etmek istiyorum. AK Parti ve MHP birlikteliği İzmir birlikteliğinin en önemli timsalidir. İzmirlilere sesleniyorum; ne olur oyunuzu İzmir'e verin. Oyunuzu kendinize verin. Çocuklarınıza, yaşlılarınıza, İzmir'imizin geleceğine verin. İzmir'imiz bizi anladı diye düşünüyorum."

"'Hasretle bekliyoruz' diyorlar"

Seçim çalışmaları kapsamında İzmirlilerin hoşgörülü davranışlarıyla karşılaştıklarını kaydeden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsan bir yerde negatif şeyle karşılaşmaz mı, karşılaşmadık. 50 gündür şehri dinliyorum. 'Hasretle bekliyoruz' diyorlar. Problemlerinin çözüleceğine inandıkları için böyle söylüyorlar. Ben AK Parti ve MHP'nin bu şehirde meclis üyeliklerine de tek liste olarak girmesini istiyorum. Onu da başardıktan sonra bu sinerjinin artacağına inanıyorum. İzmir hak ettiğini alacak. 31 Mart gecesi o zeybek Konak Meydanında oynanacak inşallah. Anadolu'ya İzmir'den güneş doğacak." Zeybekci, İzmir'le ilgili özellikle trafik ve toplu taşıma ile ilgili önemli projeler gerçekleştireceklerini belirtti.

"İzmir'de örnek çalışma başlattık"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, şunları söyledi: "Biz İzmir'de Türkiye'ye örnek çalışma başlattık ittifak olarak. Buradaki çalışmamız diğer illere de örnek oluşturacak şekilde. İnanılmaz bir motivasyonla devam ediyoruz. MHP olarak sizin 5 ilçeniz değil 30 ilçeniz var. Bizim de 30 ilçemiz var. Kendi ilçe başkanlıklarımızı 'asla adayları ayırmıyorsunuz, hepsi bizim adayımız, alınan kararlara sahip çıkıyoruz' dedik. Bizim birliğimiz beraberliğimiz tabana da yansıyacak. Bu birlikteliğimiz gücümüze güç katıyor. Halkımız da bu süreci yakından takip ediyor. Yerel seçimin ötesinde bir seçim süreci yaşıyoruz. Yerli ve milli olarak, Cumhur İttifakı olarak bir olacağız, diri olacağız. En güzel müjdeyi İzmir'den 31 Mart gecesi vereceğiz."

"Bir sinerji oluşturduğumuzu görüyoruz"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "Cumhur İttifakı'nın ikinci toplantısını İzmir il teşkilatımızda yapıyoruz. İlk toplantımızı AK Parti il teşkilatında yapmıştık. Aradan bir hafta geçti. İzlenimimiz; çalışmalar gayet iyi gidiyor. Bir sinerji oluşturduğumuzu görüyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlarımız özverili, birlikte hareket etme şuurları ile çalışmalarına devam ediyorlar" ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından iki partinin toplantısı basına kapalı olarak devam etti.

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