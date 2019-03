Zeybekci'den Her Kadın İçin Bir Fidan

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte standa gelen her kadın için canlı bağlantıyla bir fidan dikip sertifikasını verdi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte standa gelen her kadın için canlı bağlantıyla bir fidan dikip sertifikasını verdi.



Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci, "Her kadın bir fidandır" etkinliğinde İzmirli kadınlar için fidan dikti. Konak Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe, eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte katılan Nihat Zeybekci, standa gelen her bir kadın için canlı bağlantıda fidan dikimi gerçekleştirdi. Zeybekci, Bornova'da bulunan ağaçlandırma sahasına fidanların dikilmesiyle birlikte, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile kadınlara isimlerini yazılı olduğu birer de sertifika verdi.



İlk fidan şehit annesine



"Her kadın bir fidandır" etkinliğinde ilk fidan, bir şehit annesi için dikildi. Bornova'da bulunan ağaçlandırma sahasına fidan dikilmesi için standa gelenler arasında yer alan Münevver Hatipoğlu, şehit oğlu için fidan dikilmesini istedi. Zeybekci, şehit annesine sertifikasını "Rabbim inşallah onu cennetinde sizinle kavuştursun" diyerek verdi. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor

Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki

Kadın Polis ve Askerler, Silopili Kadınlarla Halay Çekti

Ukrayna'da 8 Mart" Yürüyüşü Saldırıya Uğradı