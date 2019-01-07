Son Dakika Haberleri: Zeybekci'den İzban Grevi Mesajı

Zeybekci'den İzban Grevi Mesajı

42 dakika önce

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 29 gündür devam eden İZBAN'daki greve ilişkin, "Bu çile en kısa zamanda bitecek" dedi.

Zeybekci'den İzban Grevi Mesajı, System.String[]
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 29 gündür devam eden İZBAN'daki greve ilişkin, "Bu çile en kısa zamanda bitecek" dedi. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Aralık'ta toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve giden toplu ulaşım banliyö sistemi İZBAN çalışanlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zeybekci paylaşımında, "Trafik çilesi ve ulaşım eziyeti haline dönüşen İZBAN sorunu hakkında hemşehrilerimizden gelen mesajları alıyor, her anı bizzat yaşıyoruz. Bu mağduriyetin devamına izin vermeyeceğiz. Bu çile en kısa zamanda bitecek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:51 Kaynak: İHA

10 Aralık, İzmir, Güncel
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