Son Dakika Haberleri: Zeybekci'den İzban Mesajı

Zeybekci'den İzban Mesajı

1 saat önce

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, devam eden İZBAN grevi hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mağduriyetin devamına izin vermeyeceklerini belirtti.

Zeybekci'den İzban Mesajı, System.String[]
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, devam eden İZBAN grevi hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mağduriyetin devamına izin vermeyeceklerini belirtti.

Nihat Zeybekci, 10 Aralık'ta başlayan ve 29'uncu günü geride bırakan raylı sistemle yolcu taşımacılığı yapılan İZBAN'daki grevle ilgili, sosyal medya hesabı Twitter'da paylaşımda bulundu. Zeybekci, konuyla ilgili birçok mesaj aldıklarını belirtti. Nihat Zeybekci, "Trafik çilesi ve ulaşım eziyeti haline dönüşen İZBAN sorunu hakkında hemşehrilerimizden gelen mesajları alıyor, her anı bizzat yaşıyoruz. Bu mağduriyetin devamına izin vermeyeceğiz. Bu çile en kısa zamanda bitecek" ifadelerini kullandı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:45 Kaynak: DHA

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