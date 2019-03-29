Son Dakika Haberleri: Zeybekci'den Sokak Konseri

Zeybekci'den Sokak Konseri

36 dakika önce

Zeybekci'den sokak konseriİZMİR - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında sokak müzisyenlerini kırmayarak "İzmir'in Kavakları" adlı şarkıyı seslendirdi.

Zeybekci'den sokak konseri

İZMİR - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında sokak müzisyenlerini kırmayarak "İzmir'in Kavakları" adlı şarkıyı seslendirdi.
4 aydır İzmir sokaklarını adım adım gezen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin bu ziyaretlerinde neşeli görüntüler de oluşuyor. Eşi Ayşen Zeybekci ile Kemeraltı turuna çıkan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Şadırvanaltı Camisi'nin arkasında, sokak şarkıcılarıyla karşılaştı. Klarnet, akordiyon, keman, darbuka ve tef çalan grubu kırmayan Zeybekci, çaldıkları şarkılara eşlik etti. Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, "İzmir'in Kavakları" adlı şarkıyı hep birlikte söyledi. Çevrede toplanan İzmirliler ise Zeybekci'yi alkışladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:03 Kaynak: İHA

İzmir, Nihat Zeybekci, belediye başkan adayı, AK Parti, Politika
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