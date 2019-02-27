Zeybekci'den TOSBİ Ziyareti

Zeybekci, sanayicilerle İzmir projelerini ve TOSBİ ile ilgili düşüncelerini paylaşırken toplantı öncesinde de TOSBİ üyesi sanayiciler ve çalışanlarla birlikte yemekhanede yemek yedi.

TOSBİ İdari Binası'nda yapılan toplantıya TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Delikanlı, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük ile birlikte bölge sanayicileri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını TOSBİ Müteşebbis Heyeti Başkanı Metin Akdaş yaptı. TOSBİ'nin kendi imkanları ile tüm alt ve üst yapı yatırımlarını hayata geçirdiğini söyleyen Akdaş, "Başta su sıkıntısı olmak üzere, tren taşımacılığının karayolundan daha tercih edilir olmasını sağlayacak düzenlemeler ve otoyol bağlantısı temel problemlerimiz olarak sıralanabilir. Bu konuda desteğinizi bekliyoruz" diye konuştu.

"Çözdüm de geldim"

İzmir'in yaşadığı problemlerinin tamamının ilkel problemler olduğunu ve İzmir'i kendisine yakışmayan bu problemlerden kısa sürede kurtaracaklarını söyleyen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir'de kanalizasyon, yağmur ve çöp sorunu var, trafik, hava kirliliği, yol kalitesi, kısıtlı yeşil alan problemi var. Bunların hepsini kısa sürede çözerim. Nasıl diyenlere yanıtım tek, 'Denizli'de çözdüm de geldim' " dedi.

Turizm potansiyelini de İzmir'in kullanamadığını ifade eden Zeybekci, "2018 yılında Antalya'ya 19 milyon turist geldi, İzmir'e ise 1 milyon. Antalya'nın yatak kapasitesi ise İzmir'in 22 katı. Bu sorunu da biz çözeriz" diye konuştu.

Otoyol bağlantısı ve su sorunu

TOSBİ'nin ve Tire'nin sorunlarının ortak olduğunu söyleyen Zeybekci, Denizli'de 12 tane köprülü kavşak yaptım, Denizli'nin çevre yolu sorununu da çözdüm. Tire'nin otoyol bağlantı kavşağını da hızlıca çözüme kavuştururum" dedi.

"Tire Süt Kooperatifi doğru örnek"

Tire Süt Kooperatifi'nin çok başarılı bir örnek olduğunu, bunu sadece süt için değil, bu örnek yapının bölgenin tüm ürünleri için kullanılması gerektiğini söyleyen Zeybekci, sözlerini şöyle tamamladı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kuracağımız Tarım ve Gıda Ürünleri A.Ş ile tüm bu coğrafyamızda üretilen gıda ve tarım ürünlerinin hak ettiği ekonomik değere ulaşması için çalışacağız, gözetleyeceğiz, koruyacağız, destekleyeceğiz. Su problemini de baraj ve göletlerle çözeceğimizden kuşkunuz olmasın"