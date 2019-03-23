Zeybekci'den Trafik Kazası Geçiren Down Sendromlu Öğrencilere Geçmiş Olsun Ziyareti

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralanan down sendromlu öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralanan down sendromlu öğrencileri hastanede ziyaret etti.



Zeybekci, Bayraklı Kuzey Çevre Yolu'nda, down sendromlu öğrencileri özel eğitim kurumuna taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlara "geçmiş olsun ziyareti" için Çiğli Devlet Hastanesine gitti. Hastane yetkililerinden ve servis doktorlarından yaralıların durumları hakkında bilgi alan Zeybekci, servislere çıkıp yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Yakınlarından çocukların ihtiyacını soran Nihat Zeybekci, ihmalin sebeplerinin araştırılması dileği üzerine, konunun kesinlikle takipçisi olduğunu, akıllarında bir tereddüt kalmamasını istedi.



Zeybekci, tedavileri süren çocuklarla da sohbet ederek en yakın zamanda iyileşerek, ayağa kalkmalarının en büyük arzusunun olduğunu bildirdi. Zeybekci'ye, AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz da eşlik etti. - İZMİR

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