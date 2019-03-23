Son Dakika Haberleri: Zeybekci'den Trafik Kazası Geçiren Down Sendromlu Öğrencilere Geçmiş Olsun Ziyareti

Zeybekci'den Trafik Kazası Geçiren Down Sendromlu Öğrencilere Geçmiş Olsun Ziyareti

1 saat önce

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralanan down sendromlu öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Zeybekci'den Trafik Kazası Geçiren Down Sendromlu Öğrencilere Geçmiş Olsun Ziyareti, System.String[]
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralanan down sendromlu öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Zeybekci, Bayraklı Kuzey Çevre Yolu'nda, down sendromlu öğrencileri özel eğitim kurumuna taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralananlara "geçmiş olsun ziyareti" için Çiğli Devlet Hastanesine gitti. Hastane yetkililerinden ve servis doktorlarından yaralıların durumları hakkında bilgi alan Zeybekci, servislere çıkıp yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yakınlarından çocukların ihtiyacını soran Nihat Zeybekci, ihmalin sebeplerinin araştırılması dileği üzerine, konunun kesinlikle takipçisi olduğunu, akıllarında bir tereddüt kalmamasını istedi.

Zeybekci, tedavileri süren çocuklarla da sohbet ederek en yakın zamanda iyileşerek, ayağa kalkmalarının en büyük arzusunun olduğunu bildirdi. Zeybekci'ye, AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz da eşlik etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Nihat Zeybekci, belediye başkan adayı, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patates Üreticileri Don Olayına Karşı Elyafla Önlem Aldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dolar Yorumu Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı! En Çok Borcu Olan Belediyeler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:33:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeybekci'den Trafik Kazası Geçiren Down Sendromlu Öğrencilere Geçmiş Olsun Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]