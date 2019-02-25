Zeybekci, Eğridere'de İncelemede Bulundu

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Yol Ortasındaki Mezarı Görenler, Dua Okuyup Yoluna Devam Ediyor

Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak