Son Dakika Haberleri: Zeybekci, Eğridere'de İncelemede Bulundu

Zeybekci, Eğridere'de İncelemede Bulundu

38 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, toprak kaymasının yaşandığı Bornova ilçesine bağlı Eğridere'de incelemede bulundu.

Zeybekci, Eğridere'de İncelemede Bulundu, System.String[]
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, toprak kaymasının yaşandığı Bornova ilçesine bağlı Eğridere'de incelemede bulundu.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlarla bir araya gelen Zeybekci, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla geçmiş olsun dileğinde bulunan Zeybekci, mağduriyetinin en hızlı şekilde giderileceğini, toprak kaymasının yaşandığı alanın çevresinde yeni bir toprak hareketi oluşabileceği ihtimalinin incelendiğini ifade etti.

Açıklamada, Zeybekci'nin şu sözlerine yer verildi:

" AFAD, Kaymakamlık, Valilik konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Emin olun ki devlet bunu en hızlı şekilde çözer. Gerekli çalışma tamamlandıktan sonra evleri yıkılan vatandaşlarımızın evleri mutlaka yapılır, çok hızlı çalışılarak çözüm getirilir. Evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımız ilk etapta bir yere taşınacaklar, devletten kira yardımı alacaklar, hayvanları için de bir yer mutlaka yapılacak. Buradaki hafriyatla, yüksek yapılaşmayla, doğal dengenin bozulmasıyla ilgili de araştırma yapılıyordur. Bu bölge 3-4 katlı yapılaşmaya, yoğun yapılaşmaya müsait değil. Zemini sağlam değil. Bir kardeşiniz olarak uyarıyorum. İmarla ilgili düzenlemenin yapılması lazım. Köy evi, yüksek olmayan yapılaşma problem yaratmaz, yüksek ve yoğun yapılaşmaya izin verilmemesi gerekir."

-Sporcularla buluştu

Öte yandan Tarım Spor Kulübü'nün organizasyonunda güreşçilerle Bayraklı'da bir araya gelen Zeybekci, çocukluğunda çevre köylerdeki yağlı güreş müsabakalarını izlemek için saatlerce yürüdüklerini aktardı.


Zeybekci, sporla büyümelerinin çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını dile getirerek, "200 spor salonu yapacağız. Ayrıca çocuklarımızı spora yönelten amatör kulüplerimiz başta, tüm kulüplerimizi de destekleyeceğiz. Atatürk Stadı'nın bulunduğu yere, altında her türlü spor branşlarının yapılabildiği, en modern şekilde donatılmış Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, ayrıca Türkiye'nin ilk veledromunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Politika
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