Zeybekci: "Gereken dersleri mutlaka çıkaracağız""Biz yarından başlamak üzere seçim sonuçlarını, İzmir 'imizin vermiş olduğu oyları, tek tek sandık sandık değerlendireceğiz"İZMİR - Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci , "Biz yarından başlamak üzere seçim sonuçlarını, İzmir'imizin vermiş olduğu oyları, tek tek sandık sandık değerlendireceğiz. Çok daha detaylı bir şekilde değerlendirme imkanımız olacak. Bunlardan çıkarılması gereken dersleri de mutlaka ve mutlaka da çıkaracağız" dedi.31 Mart yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre yüzde 38,5 oy oranı alan Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte seçim sonuçlarını takip ettiği partisinin il binasında açıklamalarda bulundu.Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Zeybekci, "Milletimiz bir karar vermiştir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletimizin iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadık. Milletimizin verdiği kararın ne önünü virgül ne sonuna bir nokta eklemek gibi bir niyetimiz olmuştur şimdiye kadar. Milletimizin, İzmir'imizin verdiği karar, milletimizin iradesine duymuş olduğumuz saygı gereği en azından saygı göstermek bizim için bir vazifedir. Öncelikle İzmir'imize çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık olarak 4 aylık bir seçim kampanyası yürüttük. Son derece medeni, hoşgörülü, son derece kucaklayıcı, sessiz, sakin bir seçim kampanyası yürütme imkanı verdi bize İzmir'imiz. Onun için ben bütün vatandaşlarımıza, İzmirli hemşehrilerimize bu anlayışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. ve verdiğimiz bir rahatsızlık olduysa onlardan özür diliyorum" dedi.Milyonlarca vatandaş ile birebir temas ettiklerini ve hiçbir yerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirten Zeybekci, bütün AK Parti teşkilatına Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı MHP 'ye de birlik ver beraberlik içinde çalıştıklarını belirterek teşekkür etti."Gereken dersleri mutlaka çıkaracağız"Seçim sonuçlarında mutlaka ders çıkaracaklarını ifade eden Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz yarından başlamak üzere seçim sonuçlarını, İzmir'imizin vermiş olduğu oyları, tek tek sandık sandık değerlendireceğiz. Çok daha detaylı bir şekilde değerlendirme imkanımız olacak. Bunlardan çıkarılması gereken dersleri de mutlaka ve mutlaka da çıkaracağız. Ona göre de atılması gereken adımları partimiz olarak da mutlaka atılacaktır. Hemen arkasından tabii ki yarın ve yarından sonra olmak üzere yine İl Başkanımız, genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, seçilen belediye başkanlarımız ve bütün meclis üyelerimizle beraber bir araya geleceğiz. İzmir'imize vermiş olduğumuz o sözleri, yerel yönetimler kapsamında yapabileceğimiz hizmetleri tekrar gözden geçireceğiz. Onların listelerini gözden geçireceğiz, 'neler yapabiliriz' diye bir değerlendirme yapacağız. Yani ekibi, takımı tekrar toplayarak onlarla beraber bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz ve hizmetleri değerlendireceğiz. Sizlerin huzurunda bütün İzmirli vatandaşlarımıza bir kere daha şahsi olarak onlara şunu ulaştırmak istiyorum. Bir İzmirli olarak bunda sonra bu can bu bedende oldukça İzmir'imize hizmet etmeye devam edeceğim. İzmir'e hizmet etmek ve İzmir'e hizmetkar olmak benim için bir şereftir. Biz tabi ki bir ekibiz, ekip olarak bu hizmetimizi vermeye devam edeceğiz. Ben tekrar seçim sonuçlarımızın İzmir'imizie, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra inşallah önümüzde 4 yıldan fazla seçimsiz bir süreç başlıyor. Ben Türkiye 'nin en zor dönemi geride bıraktığına inanıyorum. Bundan sonra önümüzdeki süreçte genel olarak gerek ekonomi gerekse ülkemizin kalkınması, yeniden kalkınma seferberliği ile güzel bir sürece başlayacağımıza inanıyorum. Allah her şeyin hayırlısını İzmir'imize nasip etsin diyorum."Öte yandan kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti, Bergama Kiraz ilçelerinde seçimi önde götürürken, Aliağa 'da MHP seçimi kazandı.