Zeybekci: "Gümbür Gümbür Değil Çisil Çisil Bir Seçim Kampanyası Yapacağız"

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları hakkında, "Gümbür gümbür değil çisil çisil ama devamlı bir seçim kampanyası yapacağız. 1 Nisan sabahı inşallah güneş Anadolu'ya İzmir'den doğacak" dedi.

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Başkan adayı Nihat Zeybekci, yerel seçim çalışmalarından seçim kampanyalarına, İzmir'deki sorunlardan çözüm önerileri ve projelerine kadar önemli açıklamalarda bulundu.



Yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçe turlarına devam eden Zeybekci, konuk olduğu TV 35'te Alev Olgay'ın sorularını yanıtladı. Zeybekci, "55 gün oldu, o kadar günde seçim kampanyası olarak başlamadık. Zaten ziyaretler, nezaket ziyaretleri şeklinde başladık. Hala da öyle devam ediyoruz. İnsanlarımızın arasındayız sadece ilçeleri, teşkilatlarımızı değil. Cumhur İttifakı olarak gittiğim her ilçede AK Parti ve MHP teşkilatlarını da ziyaret ediyorum. Onların ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları hepsi ile beraber olarak orada bir toplantı yapıyoruz, nezaket ziyareti çerçevesinde bir görüşme yapıyoruz. Sonra ise ilçeyi dolaşıyoruz, vatandaşlarımızla bir araya gelerek onlarla bir program yapıyoruz. Çok iyi gidiyor yani ivme olarak çok iyi gidiyoruz. Bu oy oranı oy miktarı filan zerre umurumda değil. Onun peşinde değilim ama insanlarımızdan aldığım bu pozitif yaklaşım, bize bakışları, gülümsemeleri, fotoğraf çekilme talepleri illa ki 'kahvemi, çayımı içmeden bırakmam' muhabbetlerinin aşırı derece artmış olması inanın bana bir gösterme" dedi.



"Oyunuzu bana değil İzmir'e verin"



İzmirlilerden kendisine değil İzmir'e oy istediğini dile getiren Zeybekci, "Hep şunu söylüyorum; İzmirli'den, İzmirli hemşehrilerimizden, İzmir'in her noktasındaki insanlarımızdan 'oyunuzu bana verin' veya 'bize verin' demeyi onlara yapılan bir saygısızlık olarak görürüm. Ben böyle bir şey demeye gelmedim, kimsenin oyunu da istemiyorum sadece şunu söylüyorum; diyorum ki 'Oyunuzu İzmir'e verin, İzmir'in menfaatlerine, İzmir'in geleceğin, oyunuzu kendinize verin' diyorum. İzmir'i İzmirliler kurtaracak, ortak akıl kurtaracak, ortak hikayemiz kurtaracak. İzmir bunu yaptıktan sonra geri kalan şeyleri şu anda sayılan tüm problemlerinin tamamı inanın belirli bir takvimde hepsinin kolaylıkla çözüldüğünü hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.



"Gümbür gümbür değil çisil çisil bir seçim kampanyası"



Seçim çalışmaları çerçevesinde izleyecekleri seçim kampanyası hakkında da bilgiler veren Zeybekci, kampanyalarının klasik bir seçim kampanyası olmayacağını söyledi. İnsana, çevreye, hastaya, çocuğa saygılı ve iletişim alanlarının tamamının kullanılarak bir seçim kampanyası olacağını dile getiren Zeybekci, "Gümbür gümbür bir seçim kampanyamız hiç olmayacak. 30 ilçemiz dışında metropolde de çok daha fazlasını yapacağız. Ana caddelerinde ve sokaklarında dolaşmadığım hiç bir ilçe kalmayacak. Ama metropole geldiğiniz zamanda günde 7-8 saat yürüyerek çalışacağım. Yürürken de yanımızda o ilçemizin adayı, ilçe başkanımız olacak üç kişi gezeceğiz. 8-10 saat rahat yürüyebilirim o konuda bir problemim yok. Sadece vatandaşlarımızla beraber olmak, onlarla İzmir'i paylaşmak, onlara İzmir'i anlatmak, geleceğin dünyasındaki, çocuklarımızın dünyasındaki İzmir'in nerde olması gerektiğini anlatmak, o sevdamızı, hikayemizi anlatmak... Onlarla beraber seçim kampanyamızda yapacağımız şey bu. Böyle gümbür gümbür zangır zangır şeyler değil ama çisil çisil ama devamlı" ifadelerini kullandı.



"1 Nisan sonrası 3 aylık bir uykusuzluk dönemimiz olacak"



1 Nisan itibariyle İzmirlilerin teveccüh gösterip kendilerine hizmet etme fırsatı vermeleri halinde yoğun bir çalışma temposuna gireceklerine işaret eden Zeybekci, "1 Nisan'dan sonra inşallah İzmir'imizin bu yönde bir kararı olduktan sonra, 3 aylık bir uykusuzluk dönemimiz olacak. 3-6 ay aralığında. Önce İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde bir yol haritası belirlemek, hiyerarşi belirlemek ve bunu belirdikten sonra icraata geçmek. Bu arada da 9 ay içerisinde 'Bu şehirde evet çok şey değişti' diyecek algıyı mutlaka oluşturmanız gerekiyor ki şehriniz sizlere moral ve kamuoyu desteği vermeye devam etsin. O 9 ay süresinde İzmir'e gelmeyenlerin 9 ay sonra geldiklerinde 'Şimdi biz 'İzmir'de bu problemler var mı' diye bir şey oluyoruz ya onlar da öyle diyecekler; nasıl yani? Bu kadar sürede bunlar nasıl yapılabildi. İzmir'e mi geldik dedirteceğiz" şeklinde konuştu.



"Seçileni hoş gördüm seçenden ötürü"



AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "5 yıl sonra nasıl bir İzmir hayaliniz var" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:



"Problem anlamında şuanda konuştuğumuz hiç bir şeyi, İzmir 5 yıl sonra konuşmuyor olacak. İzmir'in problemleri 25 yıllık süreçte çok köklüdür, çok zordur, çok ihmal edilmiştir. Bütün kalbimle, inancımla söylüyorum; ihmal edenler şunlar bunlar şu görüşlü siyasi parti filan değil, onun derdinde değilim. Kardeşim ben İzmir'in derdindeyim. İzmir'in bir fotoğrafını çekiyorum ve realite ortaya koyuyorum. Şundan, bundan, şu yaptı, bu yaptı değil. Hani diyorlar ya 'Yaradılanı hoş gördüm yaradandan ötürü' bu sözümü ne olur çok iyi alın ve bunun da çok iyi bir şekilde anlaşılmasını istiyorum. Yanlış anlaşılma ihtimali de olabilir. 'Seçileni hoş gördüm seçenden ötürü.' Onu milletimiz tekrar tekrar seçerek göreve getirdiyse başımla beraber, ama bu problemleri de hep beraber görelim onun için kimseye karşı siyaseten öyle bir şey içinde olmayacağım. Alıştığınız bir tarzım olmayacak."



"Arkadan dolaşarak birilerinin yaptırdığını biliyoruz"



İzmir'e yeterince yatırım yapılmadığını ifade eden ve kente yapılacak yatırımlarla ilgili tüyolar da veren Zeybekci, "Diğerlerinin engellemeye dönük davranışlarını biz merkezi hükümet yatırımlarında da gördük. Her alanda gerek ulaştırmada gerek sağlıkta gerek sporda sahalarda gördük. E yapayım hayır. Sen yap hayır. Böyle bir anlayış var. Dava açarak, itiraz ederek belediye yapmasa bile arkadan dolaşarak birilerinin yaptırdığını biliyoruz. Yeni bir polemik başlamasın kimdi onlar? Herkes biliyor. Yeterince yatırım yapıldı mı? Kimseyi hedef almıyorum ama yapılmış gibi mi görünüyor? Soruyorum yapmış gibi mi görünüyor? Bende böyle bir cevap vermiş olayım. Elbette güzel şeyler var onları da ıskalamamak lazım. Evet hatalar var onlar düzeltilecek. Bazı yerlerde dar alanlar var, tedavi edilmesi gereken yerler var. Örneğin tramvay hattı, iki körfez yakasının birbirine değmesi gerekli ve buluşmalı. Bazı yerlerde maalesef kör noktalar var ve sıkıştırıyor oraları. Trafiğe yol açıyor. İZBAN'ı şehrin en kuzeyinden en güneyine, en uç noktalara kadar.. Artı bu şehirde raylı sisteme binen herkes havaalanına ulaşabilmeli. Gaziemir girişi ile ilgili, tek bir cadde üzerine sanki tüm ülke hatta dünya trafiğini tek bir cadde üzerine kurmuşuz. Çaresizlik diyelim biz buna. Ancak baypas ile iki hat daha yapıp çok hızlı çözeceğiz" dedi.



Karşıyaka ve Atatürk Olimpiyat Stadı



İzmir'de devam eden stat sorunlarına da değinen Zeybekci, Karşıyaka Stadı'nın ihalelerini en kısa sürede yapacaklarını dile getirerek, ihaleye çıkmadan önce tamamlanması gereken altyapı otopark gibi sorunları da çözeceklerini söyledi. İzmir Atatürk Stadı'nın içine büyük fonksiyonlar yükleneceğine dikkat çeken Zeybekci, "Hakikaten dünyanın en modern, en iddialı Türkiye'nin başka hiçbir yerinde olmayan -ki İzmir buna yakışır- Akdeniz Olimpiyatları zamanında yapılan Atatürk Stadı'nın yerine; ama çok daha yeşil, çok daha farklı, çok daha rahat, yeni bir İzmir Atatürk Olimpiyat Stadı'nın içine çok büyük fonsiyonlar yüklediğimizde çok daha teknolojik ve sosyal bir stad olacak. Diğer şey de İzmir' de, Türkiye'de, hiç bir yerde olmayan bisiklet yarışlarının ve salon atletizm yarışmalarının tüm branşlarının yapılabildiği bir spor salonunu İzmir'e kazandıracağız. Göztepe Stadı da devam ediyor, görüyorum. Yeni sezona yetişmese bile belki yarısına yetişir. Ama hedefimiz bu sezona yetiştirmek. Çok hızlı devam ediyor şu anda. Şekil artık ortaya çıkmış, bitirme ve toparlayarak gelme aşamasına kadar gelmişler" ifadelerini kullandı.



"İnsanın boğazına bir yumruk tıkanıyor"



Kentte birçok çözülmesi gereken sorunlar olduğunun altını çizen Zeybekci, "Alt yapı problemleri çok yoğun, şehrin en göz bebeği olan alanlarda, her yerde. Kanalizasyonun olmadığı yer olur mu? 4.5 milyonluk bir şehrin katı atıklarının dağlara taşlara atıldığı bir ortamda ben bunları duyduğum zaman aklıma geldiği zaman insanın boğazına bir yumruk tıkanıyor kalıyor nasıl yani diyorsun. Bunları nasıl söylersin başkalarına benim şehrimde ulaştırma daha doğrusu trafikle ilgili çok problemlerimiz, çocuklarımızla ilgili çok problemlerimiz var. Gençlerimizle ilgili sorunlar var spor salonları yok, spor alanları yok, yüzme havuzları yok. Pazar yerlerimizle ilgili sorunlarımız çok fazla çok yüksek seviyede pazar yeri problemimiz var bunlarla ilgili inşallah 4 Şubat'ta bunların hepsinin çözümünü ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu.



"CHP'nin adayından banane"



Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayını henüz açıklamamasına ilişkin Zeybekci, "Müsaadenizle şöyle cevap vereyim; Bana ne! CHP'nin aday tespitiyle ilgili bölüm beni ilgilendirmez hakikaten, ama kim çıkacağı, kim gelirse gelsin biz bildiğimizi okuyacağız, kim gelirse gelsin biz İzmir'e, İzmirli hemşehrilerimize gelecekte görmek istediğimiz İzmir sevdamızın projelerini anlatacağız ve bunu birlikte yapacağız. Kim gelirse gelsin, ben onlara da söyleyeceğim o olacak, geldikten sonra da, oyunuzu ne olur CHP'ye, AK Parti'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye, HDP'ye değil; oyunuzu İzmir'e verin diyorum" dedi.



"İzmir Belediye Başkanı Ege'nin abisi sayılır"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ile belediye başkanlığına hemen hemen birlikte başladıklarını dile getiren Zeybekci, "Aziz Bey ile biz devamlı konuşuyoruz ki! Yani 15 yıldan beri, çünkü belediye başkanlığına hemen hemen beraber başladık, rahmetli Piriştina'nın vefatından çok kısa bir süre o geldi göreve 2004'ten sonra ve biz Ege Belediyeler Birliğinde Ege'li bir belediye başkanı olarak da. Ki İzmir Belediye Başkanı da aynı zamanda Ege'nin abisi sayılır. Öyle bir görevi de vardır. Yani genel itibariyle Ege'de bir şey de vardır. O anlamda bir ilişkimiz vardır kendisiyle. Dün de gelinlik fuarında beraberdik, çok da güzel bir fuar, iyi bir fuar. Artık bir marka olmuş on üçüncüsü düzenleniyordu, bir defile de vardı. Öyle sosyal, kendi aramızda özel konularda konuştuk. Kimseyi çekiştirmedik merak etmesinler" dedi.



"Kocaoğlu adaylığını koyduğu zaman değişir"



Zeybekci şöyle devam etti:



"AK Parti ile CHP arasında yaşanan polemik konusunda olmamasını tercih ederim. Dedim ya Aziz Kocaoğlu bu şehirde yüzde elli ile seçilen bir belediye başkanıdır. Adaylığını koyduğu zaman değişir, o vasfı kalkıyor onu da söyleyeyim, ama bizim için hala o konuda bir sıkıntı olmaz. Yüzde elli ile seçilmiş olan milletin iradesi tarafından beş yıl boyunca görevlendirilmiş olan bir süreç yaşıyor. Millete olan saygımızdan ona karşı da herhangi bir şeyimiz olmaz ama bu süreçte herhalde bir diyalog yaşandı öyle. Ben taraftar değilim."



"Bundan sonra bu soruya cevap vermeyeceğim"



"İzmirlilerin hayatlarına müdahale edileceği gibi bir kaygıları var. Böyle bir kaygıları olmalı mı?" sorusuna ilişkin şunları söyledi:



"Böyle bir şey asla kimsenin aklından bile geçmemeli, zaten bu da tartışılmamalı. Yani yazıklar olsun diyorum bunu hala İzmir'de tartışma konusu haline getirmek üzere gayret edenlere bunun ile ilgili hakikaten bir şeyler sarf edenlere diyorum ki; 'yazık yapmayın Allah aşkına' İzmir'in problemi bu değil. 21. yüzyıldayız, İzmir'deyiz. İzmir'de bunu hala tartışma konusu haline getirmiş olmak İzmir'e yapılan en büyük haksızlıktır. Konuyu tartışmıyorsunuz, İzmir'i konuşmuyorsunuz, İzmir'in geleceği ile ilgili hayallerinizi, sevdanızı, projelerinizi İzmir'in önüne getirmekten bırakıyorsunuz diyorsunuz ki farklı şey tartışalım. Ben zaten bundan sonra böyle bir soruya asla cevap da vermeyeceğim."



Dünyanın en iddialı bilim ve teknoloji vadisi projesi



AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Urla Karaburun Bölgesi için hazırladıkları dev projeyi de anlatarak, şunları söyledi:



"O dünyanın en iddialı bilim ve teknoloji vadisi. Hukuki alt yapısı benim bakanlığım zamanında bitirilmiştir. Gerek proje bazlı teşvik sistemi gerekse serbest bölgeler kanunu. Bunun ikisinin uygulanacağı bir vadi olacak orası. Dünya'da bu anlamda faaliyet gösterecek olan tüm kuruluşlar, tüm kişiler, tüm şirketler olacak. Burada vergilerin tamamen sıfır olduğu, sigortaların tamamen sıfır olduğu, enerji maliyetlerinin dünyanın en ucuz enerji maaliyetleri seviyesine geldiği, oraya gelen insanların tamamen bürokrasiden ari olduğu, çalışma izinleriyle uğraşmadığı, bankacılık ve finans anlamında hakikaten dünyanın en iddialı bölgesinin oluştuğu bir bilim ve teknoloji vadisini orada kuracağız. Aslında bu sayı 10 binin çok üzerinde. Şu an ki düşüncemiz 30 bin. Dünya'da bu anlamda Hindistan'dan tutun Çin'e, Çin'den tutun Amerika'ya kadar Japonya'ya kadar asıl Türkiye'de tabii. Biz ne yapmaya çalışıyoruz peki ? Orada etrafı polenleriyle etkileyecek iyi huylu virüs gibi bir vadi. Buranın Türkiye'ye çok fazla akıntıları olacaktır. Türkiye'ye çok etkileri olacaktır. Oradaki o iklim, oluşan değer mutlaka öncelikle İzmir'e ardından tüm Türkiye'ye bir rüzgar gibi aydınlatarak etkisi altına alacaktır. Orada çalışanların tabii ki Karaburun-Urla çevresinde yaklaşık 30 bin dönüm, 30 milyon metrekarelik bir alan. Bunun içinde yapılaşmada bindelik seviyede kalacak olan yapıların olmadığı, zaten orada pazarlayacağımız alan gerçi pazarlamak deyince birileri yine pazarlamak ile ilgili başka şeyler söyleyebilir. Onların aklından hiç çıkmayan gibi değil, o anlamda değil. Orada bu ülkenin toprakları içinde bir dünya markası oluşturmak istiyoruz, hedefimiz bu."



"1 Nisan sabahı güneş Anadolu'ya İzmir'den doğacak"



31 Mart seçim günü başarıya ulaşacaklarına işaret eden Nihat Zeybekci, "Biz milletimizin tabiki vereceği oylarla ilgili söylediğim, bize vereceği oy değil İzmir'e vereceği oy önemli. İzmir'e vereceği oy geçerli. 1 Nisan sabahı inşallah güneş Anadolu'ya İzmir'den doğacak. 31 Mart akşamı inşallah o zeybek, Konak Meydanı'nda oynanacak. ve İzmir'imiz için bence iyi olacak. İzmir'in kazanacağı bir noktada mutlaka her beraber olacağız" dedi. - İZMİR

