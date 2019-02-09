Zeybekci, İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Seferihisar, Menemen ve Kemalpaşa'da vatandaşların sorunlarını dinledi, İzmir'e sahip çıkmalarını istedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Seferihisar, Menemen ve Kemalpaşa'da vatandaşların sorunlarını dinledi, İzmir'e sahip çıkmalarını istedi.



AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Seferihisar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Onların sorunlarını dinleyen Zeybekci, AK Parti ve MHP İlçe teşkilatlarını da ziyaret ederken, ayrıca partililer ve üreticilerin bulunduğu toplantıya katıldı ve Türkiye Kamu-Sen İzmir Şubesinin açılışını yaptı. Menemen'de sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanayiciler, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı programda konuşan Zeybekci, akşam saatlerinde akademisyenlerle toplantı yaptı. AK Parti adayının bir sonraki durağı ise Kemalpaşa ilçesi oldu.



"Bir İzmir gerçeği var"



Seferihisar'da vatandaşların sorunlarını dinleyen Zeybekci, kente sahip çıkarak oylarını İzmir için kullanmalarını istedi. AK Parti ve MHP İlçe teşkilatlarını da ziyaret eden Zeybekci, ayrıca partililer ve üreticilerin bulunduğu toplantıya katıldı. Nihat Zeybekci, İzmir'in sorunlarının her geçen gün daha zor çözülür hale geldiğini, çözüm içerikli projeleri 10 başlık altında halka açıkladıklarını belirtti. İzmirliler'in iradesine saygı gösterdiğini, göreve getirilmiş kişiye yine İzmirliler'in söz söyleyebileceğini ifade eden Zeybekci, "Ama bir İzmir gerçeği var. Bir İzmir resmi çekip ortaya koyuyoruz. Bu döneme çöplerini dağlara tepelere atan başka şehir kaldı mı? Yağmur suları kanalizasyon aktarılıyor, metrekareye 5 litrenin üzerinde yağmur düştüğünde arıtma otomatik olarak devre dışı kalıyor ve körfeze atılıyor" diye konuştu.



"5 benzemez bir araya geldi"



Türkiye Kamu-Sen İzmir Şubesi açılışında konuşan Zeybekci, "Sizler mevzu bahis vatan, millet olduğunda gerisi teferruattır yaklaşımı sergiliyorsunuz. Türkiye'de siyaset artık iki kanat üzerinden yapılıyor. Milli duruş sergileyenler aynı şemsiye altında toplanıyor. Diğer tarafta ise 5 benzemez bir araya geldi" dedi.



"Seferberlik"



Nihat Zeybekci, Menemen'de AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı tarafından organize edilen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanayiciler, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı toplantıda şunları söyledi: "İzmir'in kaybolan yıllarını geri kazandırma, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet hedefine taşıma amacıyla aday oldum. Hep aynı şeyi yapıp da farklı sonuç beklenir mi? Tabiat kuralına aykırı. Zaman kaybetmemek için oyunuzu İzmir'e, geleceğinize verin." "10 numara İzmir" sloganıyla tanıttığı projelerin İzmir'i geleceğe taşıyacağını ifade eden Zeybekci, İzmirlilere bu konuda söz verdiğini 1 Nisan'dan itibaren sözünü yerine getirmek için adeta seferberlik ilan ederek çalışmalara başlayacağını söyledi.



Akademisyenlerle toplantı



Akşam akademisyenler toplantısına katılan Zeybekci, İzmir adaylığı üzerine, hemşehri derneklerinden vakıflara, üniversitelerinden sivil toplum kuruluşlarına, yaşlısından gencine, çalışanından öğrencisine kadar farklı kesimleri dinlediklerini belirtti. Zeybekci şöyle konuştu: "İzmir'in önüne bir şeyler koymak istedik. Altyapı, üstyapı, çevre, ulaşım gibi her alanda net tespit edilen temel problemler var. Projelerimizle bu problemleri çözeceğiz. Bunun yanında insana dokunan İzmir'i geleceğe hazırlayan projelerimizi de hayata geçireceğiz. Bilgi ve teknolojiyi üretenler ve tüketenler olarak dünya bugün ikiye ayrılıyor. ya üreteceksiniz ya da tüketeceksiniz. Projelerimiz arasındaki Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesinin arazisi içinde yaklaşık 40 bin dönüm alanda hayat bulacak. Bunun için gerekli hukuki altyapıyı hazırlamak ve proje bazlı teşvikleri hazırlamak gerekiyor. Zaten bakanlığım dönemimde bunlara yönelik önemli çalışmaları hayata geçirdik. Ayrıca burada vergi, enerji, çalışma izinleri, bankacılık konularında avantajlar oluşturacağız ve bu bölgeyi yatırımcı için cazip hale getireceğiz. Dünyanın ilgisini bu bölge çekecek."



Kemalpaşa'da konsere katıldı



Kemalpaşa MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ahmet Şafak ile Mesele Memleket Meselesi" gecesine katılan Zeybekci, millete hizmetkar olmaya talip olduklarını söyledi. İzmir'in bir sevda meselesi olduğunu, İzmirlilerle birlikte bir destan yazmak için yola çıktıklarını aktaran Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin memleket için bir araya geldiğini, Cumhur İttifakına gönül veren herkesin de İzmir için çalışmasını beklediğini söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile MHP İzmir İl Başkanı Veysi Şahin de herkesin belediye başkanı adayı gibi sorumluluğu üzerine alarak 31 Mart'a hazırlanması gerektiğini belirtti. CHP adayının HDP'ye destek veren açıklamalarını kınayan Aydın Şengül, "Birileri devlete kurşun sıkanlarla ittifak yapıyor, mesele koltuk makam meselesi değil" dedi. - İZMİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Karadenizli Muhtar Adayının Çatıya Yaptığı Mezar Görenleri Şaşkına Çevirdi

Vatandaşlar Doğu Ekspresi Biletlerini Bulamadıklarını Belirterek Şikayet Etti

Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar

Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı