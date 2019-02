Zeybekci: "İzmir E-ticarete Hazırlanmalı"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, hızla büyüyen elektronik ticaret nedeniyle esnafın rakibinin artık komşusu değil, başka ülkelerdeki üreticiler olduğunu vurguladı.

İzmir Esnaf Odaları Birliği'nde oda başkanlarıyla bir araya gelen Nihat Zeybekci, esnafın sorunlarını dinledi, önerilerde bulunarak değişen dünyaya kendilerini hazırlamalarını istedi. Çözümü istenen sorunlar karşısında, belediye başkanlığı sürecinin başlamış gibi hissettiğini belirten Zeybekci, sorunları 1 Nisan'dan itibaren çözeceklerini kaydetti.



Dünyadaki ticaret algısının değişimini ve gidişi yönünü esnafa anlatan Zeybekci, "Yakın tarihte dünya ticaretinin yüzde 50'si elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Rakibimiz komşumuz olmaktan çıkıp başka ülkelerdeki üreticiler olacak. Buna göre kendimizi hazırlamalı, avantajlarımızı, dezavantajlarımızı görmeliyiz. Türkiye, dünyadaki satın alma gücünün yüzde 60'ına 3 saatlik uçuşla ulaşılabilecek noktada. Türkiye'nin de en avantajlı kenti İzmir. İzmir'in buna hazırlanması lazım. Altyapı, katı atık, trafik, ulaşım gibi sorunlarından bir an önce kurtulması ve 21'inci yüzyıl dünyasına yönelik yatırımlara yönelmesi gerekiyor" diye konuştu.



Fuar müjdesi



İzmir Enternasyonal Fuarı'na 11 yaşında amcasının oğullarıyla geldiğini, o dönemde cıvıl cıvıl kentten çok etkilendiğini, çimlerde sabahladıklarını anlatan Zeybekci, "Sanatçıları uzaktan görmek için neler yapardık. İnşallah o fuar kapılarını tekrar açacak, İzmir o günlerini doya doya yaşayacak. Ağustos-Eylül dönemindeki 30 gün süren fuarı yeniden canlandıracağız. İzmir festivaller ve fuarlar şehri olacak. İlkbahar, yaz, sonbahar aylarında 3 defa hareketlendireceğiz Kültürpark'ı" dedi.



Projeleriyle ilgili bilgi aktaran Zeybekci, birlik başkanının tanzim satışla ilgili aktardığı beklentilerini dikkatle dinlediğini ifade ederek devletin ticaret yapmaması görüşünde olduğunu aktardı. Zeybekci, "Devlet kibrit üretmez, şeker üretmez, bez üretmez, nakliyecilik yapmaz gibi genel görüşlere katılıyorum. Ama spekülatif durumlara karşı da geçici olarak dokunuşları yapmak gerekiyor. Bu konuda algı esnafa yöneliyorsa bunu daha dikkatli anlatmak gerekir. Konunun çözümü hal kanunudur, ürünü tarladan çıktığı andan tezgaha gelinceye kadar her aşamasını kayıt altına alıp vardığı noktadaki satışıyla ilgili bilgiyi aktaracak bir sistemle sorunu çözmüş oluruz. Devlet memuru eliyle bunu yapmaya kalktığınızda sistemin işleyişi zorlaşır. Devlet kural, kanun koyar, işleyişiyle ilgili kanunları yazar" diye konuştu.



Kendisinin de ticaretle uğraştığını, ilk yıllarda cebinde kalan parayla vergi, sigorta ödemelerini yaptığından diğer ihtiyaçları ötelediğini aktaran Zeybekci, "Sizleri çok iyi anlıyorum, beklentilerinizi de biliyorum. Standartları belirleyelim ve bunu 1 Nisan'dan sonra İzmir'de de uygulayalım. Algıda öyle bir kirlilik oluşuyor ki tabelaların hiçbiri görünmez durumu geliyor, daha estetik ve belirli standartlardaki tabelalar şık ve görünürlüğü de artırıyor. İşe yeni başlayan esnafımıza da ilan reklam vergisini belli süre almayarak destek sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.



Açılışa katıldı



Zeybekci, Fuar İzmir'de düzenlenen Ege Uluslararası 4. Otel Ekipmanları ve Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı'nın (HORECA) açılışına katıldı. Zeybekci, Türkiye'nin otelcilik ve turizm ekipmanları konusunda merkez olması gerektiğini, bunun için her türlü altyapıya sahip olduğunu aktardı.



İzmir'in arkeoloji ve medeniyetler anlamında dünyadaki en zengin coğrafyaya sahip olmasıyla tarih turizmi, ikliminin özelliğiyle spor turizmi, termal kaynaklarıyla sağlık turizmi, fuar ve kongre turizmi yönünden büyük fırsatlarının bulunduğunu kaydeden Zeybekci, bu yönlerin kentin sorunlarının çözümü, gerekli altyapının tamamlanmasıyla mümkün olacağın altını çizdi. Zeybekci, protokolle birlikte kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirildi.



Gaziemirliler ile buluştu



Gaziemir Meydan'daki esnafı ziyaret eden ve kahvehanelerde oturanlarla sohbet eden Zeybekci, bir vatandaşın daveti üzerine okey oynadı. Zeybekci, başta trafik olmak üzere yaşadıkları sorunlardan şikayet eden vatandaşlara da projeleri hakkında bilgi vererek 1 Nisan'dan itibaren bu sorunların İzmir'in gündeminde olmayacağını söyledi. Meydanda bulunan CHP seçim ofisi önündeki partililerle de tokalaşan Zeybekci, vatandaşların istekleri üzerine bol bol fotoğraf çektirdi.



Gaziemir'de ilk kez sandık başına gidecek gençlerle bir araya gelen Zeybekci, gençlere yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Öğrenciye indirimli ve tek biletle 120 dakika ulaşım sağlayacaklarını bildiren Zeybekci, "Özellikle öğrencilerin okullarına tek taşıtla ulaşım imkanı getirmek için de gerekli çalışmaları yapacağız" müjdesi de verdi.



Ege Serbest Bölgesi'nde Başaran Tarım Ürünleri Fabrikası'nı ziyaret ederek üretim tesislerini gezen Zeybekci, işçilerle birlikte öğle yemeği yedi. Gaziemir'de MHP İlçe Teşkilatı, Tüm Emekli Polis ve Özel Harekatçılar Derneği, Gaziemirliler Derneği, Muşlu İş Adamları ve Girişimciler Derneği'ni ziyaret eden Zeybekci, ilçedeki eğitimcilerle de bir araya geldi. - İZMİR

