Zeybekci: "İzmirli artık uyandı"İZMİR - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmirlilerin artık uyandığını belirterek, " 1 Nisan 'dan itibaren, imkansız denen sorunların tek tek nasıl çözüldüğünü İzmirlilere göstereceğiz" dedi.Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gençlerle bir araya gelen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, İzmir'in zamanının çalındığını, sorunlarla boğuşur hale geldiğini aktardı.Trafik, altyapı, çöp, kanalizasyon ve diğer sorunlarının İzmirlilere 'Yeter artık' dedirttiğini belirten Zeybekci, "Bu şehir trafikte cinnet getirmiyorsa, devletin yaptığı çevre yolu, tünelleri, İZBAN'ı sayesindedir. İzmirli artık uyandı. 1 Nisan'dan itibaren, İzmir'e yakışmayan problemleri kentin gündeminden çıkaracağız" dedi.Sinemasız ilçe Karabağlarİzmir'in 500 binlik nüfusuyla Türkiye 'deki pek çok ilden daha kalabalık olan Karabağlar ilçesiyle ilgili konuşan Zeybekci, "İlçede bir sinema salonu, bir tiyatro salonu, bir spor salonu bile yok. Yeşil alanlar çok az. Altyapısında pek çok aksaklık var" diyerek bu eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi.Zeybekci, "İzmir genelinde her 25 bin nüfusun bulunduğu bölgeye bir spor salonu, her 50 bin nüfusun bulunduğu bölgeye ise yüzme havuzu yapacağız. Çocuklarımıza spor alanları oluşturacağız" diye konuştu."Herkesin belediye başkanı olacağım"Belediyede çalışanların durumuna ilişkin soruya "Oradaki kardeşlerimiz de vatandaşa hizmet ediyor. Görev yapan arkadaşlarımız hangi görüşte, fikirde olursa olsunlar yeter ki İzmirli'ye, vatandaşa hizmet etsinler. Kimsenin aşıyla, işiyle sorunumuz yok" yanıtını veren Zeybekci, bunun haricindeki bir düşüncenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.Zeybekci, "İzmir'in Belediye Başkanı olarak Boşnak'ın, Laz'ın, Kürdün, Sünni'nin, Alevi'nin, Yahudi'nin, Hıristiyan'ın, ateistin, tüm İzmirliler'in belediye başkanı olacağım" dedi.Aynı toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , İzmir'in dünyanın en güzel şehirleri arasında yer aldığını ama gündemindeki sorunlara bakıldığında geride kalmışlığın ortaya çıktığını belirterek, "Hangi ezberci söylemlerle Türkiye nereden nereye geldi, 16 yılda nereye geldi ortada. Lafa değil icraata bakacağız. 10 sene sonranın Türkiye'si ve dünyası bambaşka yerde olacak. Bu konuda da sizin bilinçli ve şuurlu duruşunuz çok önemli" diye konuştu.Albayrak, Nihat Zeybekci ile İzmir'in dünya markası haline geleceğini söyledi."2024 İzmir'i hayalim"Odalar ve borsalar ortak değerlendirme toplantısına da katılan Nihat Zeybekci, 2024'te bir İzmir hayaliyle yola çıktığını belirterek, şunları söyledi:"İzmir'e gelen Çanakkale köprüsü ve otoyolunun, İstanbul otoyolunun, Ankara hızlı treninin, Antalya otoyolu ve hızlı treninin bittiği, Asya 'nın, Avrupa 'nın otoyollarla bağlandığı, Çiğli Havaalanı'nın gelişen elektronik ticaret dünyasına en iyi hitap edecek hava kargo merkezi ve serbest bölgesinin kurulduğu, Çeşme 'deki havalimanının amatör havacılık, hava sporları ve turizm ağırlıklı bir havalimanı haline geldiği, Adnan Menderes Havalimanı 'ndan da dünyanın birçok noktasına uçuşların yapılabildiği, yeni organize sanayi bölgelerinin kurulduğu, tarım, ihtisas, tekne inşası organize sanayi bölgeleri, tarım teknolojileriyle ilgili özel vadilerin oluşturulduğu, et, süt ve balıkçılıkta ve birçok üründe markalarını yaratıp dünyaya tanıttığı, dünyanın en avantajlı bilim teknoloji ve yazılım vadisinin kurulduğu, gerekli altyapıyı ve yeni turizm alanlarının planlanarak dünya yatırımcısına açıldığı, Atatürk 'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler yarışında başa geçmiş bir İzmir'i hayal ediyoruz. Hiçbir şeyin tarafı değiliz sadece bunun, İzmir'in tarafıyız. Siz de İzmirli, şehrimizin 21 yüzyıl yolculuğunda tarafı olun."Bakan Albayrak ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İl Teşkilatı'nın toplantısında partililerle de bir araya geldi. İkili ardından Bayraklı Sevgi Yolu'nda esnafı ziyaret etti.