Zeybekci: "Kimse İmkansız Demesin"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, AK Parti'nin İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile birlikte İl Kadın Kolları'nın düzenlediği toplantıya katıldı.
"Kimse imkansız demesin"
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise AK Parti üyelerinin birbirine kardeşlik bağı ile bağlı olduğunu belirtti.
Gönüller kazanmaya geldiklerini ifade eden Zeybekci, 2004'te Denizli
'de belediye başkanlığı yarışını da kadınların desteğiyle kazandıklarını, kadınların "ayakları patlayana kadar" zafer kazanmak için çalıştığını anlattı.
"Kimse çıkıp da 'zor' demesin kimse 'imkansız' demesin." ifadelerini kullanan Zeybekci, şöyle konuştu:
"Bütün samimiyetimle söylüyorum 31 Mart akşamı Konak
Meydanı'nda o zeybek oynanacak. 1 Nisan
sabahı bütün Türkiye
'ye güneş İzmir'den doğacak. Kimse bizim hedefimizde değil kimseyle de uğraşmıyoruz, kimseyle de derdimiz yok, birilerinin dertleri var, vermesi gereken hesaplar var, hesap millete verilir, milletin hesabını vermeyenlerle işimiz hiç olmayacak."
İzmir'e haksızlık yaptırmayacaklarını kaydeden Zeybekci, "İzmir'i ideolojik perdeyle örttürmeyeceğiz. İzmirli kardeşlerim de onların bahanelerinden bıktıklarını söylüyorlar. Bu hepimizin meselesi. İzmir'e 31 Mart akşamı hizmet belediyeciliğinin bayrağını asacağız." dedi.