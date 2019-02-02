Son Dakika Haberleri: Zeybekci: "Kimse İmkansız Demesin"

Zeybekci: "Kimse İmkansız Demesin"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile birlikte İl Kadın Kolları'nın düzenlediği toplantıya katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ile birlikte İl Kadın Kolları'nın düzenlediği toplantıya katıldı.

"Kimse imkansız demesin"

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise AK Parti üyelerinin birbirine kardeşlik bağı ile bağlı olduğunu belirtti.

Gönüller kazanmaya geldiklerini ifade eden Zeybekci, 2004'te Denizli'de belediye başkanlığı yarışını da kadınların desteğiyle kazandıklarını, kadınların "ayakları patlayana kadar" zafer kazanmak için çalıştığını anlattı.

"Kimse çıkıp da 'zor' demesin kimse 'imkansız' demesin." ifadelerini kullanan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bütün samimiyetimle söylüyorum 31 Mart akşamı Konak Meydanı'nda o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabahı bütün Türkiye'ye güneş İzmir'den doğacak. Kimse bizim hedefimizde değil kimseyle de uğraşmıyoruz, kimseyle de derdimiz yok, birilerinin dertleri var, vermesi gereken hesaplar var, hesap millete verilir, milletin hesabını vermeyenlerle işimiz hiç olmayacak."

İzmir'e haksızlık yaptırmayacaklarını kaydeden Zeybekci, "İzmir'i ideolojik perdeyle örttürmeyeceğiz. İzmirli kardeşlerim de onların bahanelerinden bıktıklarını söylüyorlar. Bu hepimizin meselesi. İzmir'e 31 Mart akşamı hizmet belediyeciliğinin bayrağını asacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, belediye başkan adayı, İzmir, Güncel
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