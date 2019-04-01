Zeybekci: "Milletimizin İradesine Saygı Göstermek Bizim İçin Vazifedir"
1 saat önce
- 2019 Yerel Seçimleri AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıklaması İZMİR - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim sonuçlarını takip ettiği partisinin il başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
- 2019 Yerel Seçimleri AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
'nin açıklaması İZMİR - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, seçim sonuçlarını takip ettiği partisinin il başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:31 Kaynak: AA
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