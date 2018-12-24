Zeybekci'nin Başkanlığı Heyecanla Bekleniyor"

İzmir
Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sekreteri Kemal Büyükkesim, "Partimizin adayı Nihat Zeybekci'nin büyükşehir belediye başkanlığı heyecanla bekleniyor. Bu kentin güzel insanları İzmir'i 'çantada keklik' olarak gören CHP
'ye ders vermek için gün sayıyor." dedi.
Büyükkesim, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Nihat Zeybekci'nin hem devlet hem de yerel yönetim tecrübesi olan değerli bir isim olduğunu ifade etti.
Böylesine güçlü bir ismin AK Parti'nin adayı olarak gösterilmesinin CHP'de tedirginliğe yol açtığını ileri süren Büyükkesim, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'nun son günlerdeki açıklamalarının CHP'deki bu panik havasının en güzel göstergesi olduğunu belirtti.
Büyükkkesim, "Aziz Kocaoğlu ve CHP yönetimi tedirginlik içindeler. Tedirgin olmalarında da haklılık payı yok değil. İzmir'de çalışmalarına başlayan Nihat Zeybekci kente bir heyecan ve sinerji getirdi. Adayımıza olan teveccühü bizler sahada görüyoruz. İş dünyasından tutun da çarşıda, pazarda, esnafta bütün çevrelerde bu heyecanı görüyoruz." diye konuştu.
"İzmirliler Zeybekci'yi sevdi ve ona inandı." diyen Büyükkesim, şu değerlendirmeyi yaptı:
"CHP'de kaybetme korkusu bacayı sardı. Kocaoğlu'nun açıklamalarında da bunu görülüyor. Ama korkunun ecele faydası yok. Artık ışık göründü. İzmir hak ettiği hizmetleri yerel yönetimde de Nihat Zeybekci'nin büyükşehir belediye başkanlığında alacak. Henüz adayımız açıklanalı çok kısa bir süre olmasına rağmen AK Parti kentte çok iyi bir hava yakaladı. İzmir'i çantada keklik görüyorlardı. Ama şimdi partimizin adayı Nihat Zeybekci'nin büyükşehir belediye başkanlığı heyecanla bekleniyor. Bu kentin güzel insanları İzmir'i 'çantada keklik' olarak gören CHP'ye ders vermek için gün sayıyor."