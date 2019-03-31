Zeybekci'nin Sandığından 21 Oy Farkla CHP Çıktı
1 saat önce
Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin oy kullandığı 2327 numaralı sandıktan büyükşehir adayları için hazırlanan pusulada 21 oy farkla CHP çıktı.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
'nin oy kullandığı 2327 numaralı sandıktan büyükşehir adayları için hazırlanan pusulada 21 oy farkla CHP
çıktı. Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, oyunu eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte Bornova
ilçesinde bulunan Şehit Polis Mehmet Çelik
Ortaokulunda 2327 numaralı sandıkta kullanmıştı. Zeybekci'nin oyunu kullandığı sandıkta büyükşehir adayları için hazırlanan pusulada 124 oy AK Parti'ye, 145 oy da CHP'ye çıktı.
(Ceren Atmaca-Halil Karahan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:26 Kaynak: İHA
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