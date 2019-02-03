Zeybekci, Whatsapp'tan Kendisini Davet Eden Kahvehanecide

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, WhatsApp'ta "0552 175 3535-Zeybekci İzmir'i Dinliyor" numarasına mesaj göndererek mahallelerinin sorunlarını anlatmak için kendisini davet eden kahvehane sahibi Yaşar Özer'i, Karşıyaka Şemikler'deki işyerinde ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, WhatsApp'ta "0552 175 3535-Zeybekci İzmir'i Dinliyor" numarasına mesaj göndererek mahallelerinin sorunlarını anlatmak için kendisini davet eden kahvehane sahibi Yaşar Özer'i, Karşıyaka Şemikler'deki işyerinde ziyaret etti.



Kahvehanede vatandaşlarla oturan Zeybekci, davete icabet etmek gerektiğini belirterek Yaşar Özer'e geleceğini tahmin edip etmediğini sordu. Özer'in "Kesinlikle geleceğinizi biliyordum. Halkla iç içe olmanızı istiyorum" yanıtı üzerine Zeybekci, Denizli Belediye Başkanlığı döneminden örnek vererek, "7 yılın 1 yılında bile makamda oturmamışımdır. 6-6.5 yıl sokakta, vatandaşın arasında, projelerin, inşaatların başında geçti" dedi.



Bir vatandaş, kaza geçirdiğini Zeybekci'nin geldiğini duyunca sorununu iletmek için kahvehaneye geldiğini aktararak Mavişehir trafiğinin sıkışıklığına dikkati çekti, Şemikler'e yapılacak bulvarın bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Projelerinin İzmir trafiğine önemli ölçüde rahatlama getireceğini, bu bölgeye yönelik de çalışmalarının yer aldığını kaydeden Zeybekci, vatandaşlardan 7 Şubat'taki proje tanıtımını yakından takip etmelerini istedi.



"Atatürk'ü, bir partinin sınırlarına hapsetmek kimsenin haddine değildir"



Sorunlara köklü çözüm istediklerini anlatan vatandaşlara bu görev için hazır olduğunu söyleyen Zeybekci şöyle devam etti:



"Kimseye, İzmir'in geleceğinin üzerini ideolojik bahaneleri örttürmeyin. 21. yüzyılda bu problemleri tartışmak ilkelliktir, bu şehre hakarettir. Turizm yatırımcısına gösterilecek altyapısı tamamlanmış bir yatırım alanı yok. İzmir'in en gözde yeri Karaburun Yarımadasında bazı yerlerde kanalizasyon yok, fosseptik problemi var. Ege Serbest Bölgesi'ne ekonomi bakanlığım döneminde önemli katkım oldu. Bu alanların İzmir'in her yerine serpiştirilmesi lazım. İzmir sağlık turizminin, ticaretin, lojistik, ulaştırma ve hava kargonun merkezi haline gelecek."



Atatürk'ün, cumhuriyetin kurucusu, milletin baş tacı olduğunu, yalnız Türkiye'nin değil Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'a kadar kültür coğrafyasının lideri, sembolü olduğunu dile getiren Zeybekci. Atatürk'ü, bir partinin sınırlarına hapsetmek kimsenin haddine değildir. Atatürkçü geçinenler, bir de Atatürk'ten geçinenler var" ifadesini kullandı. Ziyarete AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç da eşlik etti.



"Gelin artık kurtarın bizi"



AK Parti adayı Zeybekci, beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Çankaya'daki Elektronikçiler Çarşısı'nı da gezdi, esnafla bir araya geldi.



Zeybekci'yi içtenlikle karşılayan vatandaşlar, "Gelin artık kurtarın bizi", "Umudumuz sizsiniz", "Yanınızdayız, sizinleyiz", "Canı gönülden, tüm kalbimizle İzmir için sizi istiyoruz", "Gelin artık, Barcelona yapın İzmir'i", "İzmir öyle bir körelmiş ki köyü geçmiş. Sizden beklentimiz bunları düzeltmeniz. İzmir'e çok yazık oluyor", "Yağmur yağdığında otobüsten inip yayan gidiyoruz, İzmir trafiği berbat", "İzmir'in düzelmesi lazım" diyerek desteklerini ifade etti, belediye hizmetlerine ilişkin beklentilerini dile getirdi.



Zeybekci ise vatandaşlardan oylarını İzmir'e, kentin geleceğine vermelerini isteyerek, "Başaracaksak hep birlikte başaracağız. Değişimi siz başlatacaksınız. Biz İzmir'i almaya değil kendimizi vermeye geldik. Birlikte bir İzmir hikayesi yazalım. Umut sizsiniz" yanıtlarını verdi. - İZMİR

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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