Zeydan Karalar: "30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı" - Son Dakika

Zeydan Karalar: "30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı"

11.12.2020 12:14
Zeydan Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ayrıştırılan Kıbrıs Caddesinde yapılan çalışmaları denetlerken, "Biz güneyin unutulmuşluğundan kaynaklanan sorunları azaltmak için daha fazla çalışıyoruz.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ayrıştırılan Kıbrıs Caddesinde yapılan çalışmaları denetlerken, "Biz güneyin unutulmuşluğundan kaynaklanan sorunları azaltmak için daha fazla çalışıyoruz. Buraları da en az kuzey mahalleleri kadar sorunsuz hale getirme kararlılığımız var" dedi.

Merkez Seyhan ilçesinde, Kıbrıs Caddesindeki kanalizasyon ve yağmur suyu hatları ayrıştırılıyor.

Kıbrıs Caddesinde 1.481 metre kanalizasyon hattı döşenerek, ani yağışlarda meydana gelen kanalizasyon taşmaları son bulacak. Projenin tamamlanması ile Dumlupınar ve Meydan mahallelerinde 2. 171 metre kanalizasyon hattı hizmete girecek.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bölgede devam eden çalışmaları denetledi. Başkan Karalar, "Kıbrıs Caddesi Adana'nın en yoğun 3-4 caddesinden biri. Eski Hergele Yolu, Doğumevi Caddesi, bir ucu Obalar Caddesi. Herhalde 30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı. Kanalizasyonla ilgili vatandaşımızın çok büyük sıkıntısı vardı. Evlerden kanalizasyon taşıyordu. Biz bu sorunu ASKİ'nin çalışmalarıyla çözdük. Parke, beton, asfalt üst üste döküldüğü için yol evlerden yüksek kalınca, yağmurda su baskınları da yaşanıyordu. Şimdi burayı kazıyıp asfalt dökeceğiz ve bu sorunu da ortadan kaldıracağız. Hem Dumlupınar hem Meydan Mahallesine önemli bir hizmet kazandırmış olduk. Adana bilir, kentin güneyi unutulmuştu, hizmet alamazdı. Sanki burada vatandaş oturmuyor gibiydi. Biz güneyin unutulmuşluğundan kaynaklanan sorunları azaltmak için daha fazla çalışıyoruz. Buraları da en az kuzey mahalleleri kadar sorunsuz hale getirme kararlılığımız var" dedi. - ADANA

Zeydan Karalar: 30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı
Zeydan Karalar: 30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı
Zeydan Karalar: 30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı
Zeydan Karalar: 30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı
Zeydan Karalar: 30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı

Zeydan Karalar, Karalar, Kıbrıs, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeydan Karalar: '30 yıldır burada böyle bir hizmet olmadı' - Son Dakika


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