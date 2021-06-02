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Zeydan Karalar, "Adana'ya Gelin Yeter, Ciğerimiz Boldur Herkese Yeter." - Son Dakika

Zeydan Karalar, "Adana'ya Gelin Yeter, Ciğerimiz Boldur Herkese Yeter."

02.06.2021 02:07
Zeydan Karalar,

Zeydan Karalar, "Adana'ya gelin yeter, ciğerimiz boldur herkese yeter. "Adanalılar Zuhal Olcay ve yeni Türkü konserini arabalarından izlediHer mevsim özel, nisanda bir başka güzel Adana!Zeydan Karalar, "Teknoloji elverse de bu kokuyu bütün dünyaya gönderebilsek.

Zeydan Karalar, "Adana'ya gelin yeter, ciğerimiz boldur herkese yeter. "

Adanalılar Zuhal Olcay ve yeni Türkü konserini arabalarından izledi

Her mevsim özel, nisanda bir başka güzel Adana!

Zeydan Karalar, "Teknoloji elverse de bu kokuyu bütün dünyaya gönderebilsek. "

Portakal Çiçeği Karnavalı dijital ortamda, zaman zaman da salgın şartlarına uygun şekilde insanlarla buluşarak devam ederken, Başkan Zeydan Karalar pandeminin sona ermesinin ardından bütün dünyayı, festivaller ve karnavallar şehri haline gelen Adana'ya davet etti.

Zeydan Karalar, "Adana'ya gelmeyen çok şey kaybeder. "

Tarih isteyene 10 bin yıllık, yemek isteyene bin bir çeşit, kültür-sanat arayana evrensel değerleriyle hitap eden ve olağanüstü güzellikleri bünyesinde barındıran Adana şimdi büyülü portakal çiçeği kokusuyla Portakal Çiçeği Karnavalını gerçekleştiriyor.

"Adana'ya gelin ciğerimi yiyin" mesajıyla milyonlarca insanın dikkatini Adana'nın eşsiz lezzetlerine çeken Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Portakal Çiçeği Karnavalı'nda, "Adana'ya gelin yeter, ciğerimiz boldur herkese yeter" diyerek, Adana'ya neden gelinmesi gerektiğini madde madde sıraladı.

9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı salgın nedeniyle büyük oranda dijital ortamda gerçekleşse de, bazı etkinlikler pandemi koşullarına uygun şekilde halkla buluşuyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Portakal Çiçeği Parkı'nın açılışı karnaval etkinlikleri içerisinde yer aldı. Açılışa Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar, karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt, Adanalı sanatçılar ve konuklar katıldı.

DÜNYA KARNAVALI HALİNE GELDİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, park açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 7 yıl önce Seyhan Belediye Başkanı seçilir seçilmez Ali Haydar Bozkurt'un kendisini aradığını ve Portakal Çiçeği karnavalı için destek istediğini belirterek, "O günden bu yana karnavalın destekçilerinden, paydaşlarından biri olduk. Karnaval yapma fikrinin ne denli yerinde olduğunu bugüne kadar gördük. Adana'mızın tanıtımı açısından son derece olumlu işler yapılıyor ama Portakal Çiçeği Karnavalı artık bir dünya karnavalı. Karnaval etkinlikleri boyunca sohbet ettiğimiz konuklarımızın, halkımızın gözlerindeki mutluluğu görebiliyorum. Müthiş, pırıltılı sevinçler var insanların gözlerinde" dedi.

FESTİVALLER, KARNAVALLAR KENTİ ADANA

Başkan Zeydan Karalar, "Sanatın, kültürün, edebiyatın, sinemanın, lezzetin kentine hoş geldiniz. Ovanın, denizin, nehirlerin, Yılmaz Güney'in, Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in, Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun, güzel, mert, delikanlı, sıcak insanların şehri Adana'ya hoş geldiniz. Adana hangi açıdan bakarsanız bakın olağanüstü zenginlikleri, güzellikleri olan bir kent olmasına karşın uzun süre bu güzelliklerle değil, olumsuz olaylarla anıldı. 7-8 yıldır Adana bir başka konuşulmaya, güzellikleriyle anılmaya başlandı. Bir Adanalı olarak biz bundan büyük mutluluk duyuyorum. Ama Ali Haydar'ın dediği gibi; eğer bir kentte bir güzelliği kentin bütünü paylaşmazsa, o sokağı temizleyen, o çayı dağıtan, o kebabı yapan, yemeği yapan güzellikleri ruhunda hissetmezse, bunun ötesinde dışarıdan gelen konukları sıcak karşılayan insanlar olmazsa, bu güzellikler bu derece kabul görmez. ve öyle oldu ki; bütün Adana büyüğüyle, küçüğüyle, her kesimiyle bu işe sarıldı ve karnaval bu hale geldi. 2019 Nisan'ında sokaklarda yaklaşık 1 milyon insan vardı. Dünyada kaç tane böyle karnaval var. ve netice itibari ile Adana zaten artık festivaller ve karnavallar kenti oldu. Altın Koza Film Festivali'ni ehil ellere teslim ettik. Kebap ve Şalgam Festivalimiz, Lezzet Festivalimiz var. Sloganımız da iyi tuttu. Adana'ya gelsinler, kebabımızı da ciğerimi de yesinler" diye konuştu.

KEŞKE PORTAKAL ÇİÇEĞİNİN BÜYÜLÜ KOKUSUNU BÜTÜN DÜNYAYA GÖNDEREBİLSEM

Portakal çiçeğinin sihirli bir kokusu bulunduğunu, insanı rehabilite ettiğini ve stres bırakmadığını, mutluluk yaydığını ifade eden Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sürdürdü: "Keşke teknoloji müsaade etse de ben bu kokuyu sanal medyadan bütün dünyaya gönderebilsem. ve benim söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu insanlar kendileri hissedebilse. Ama önemli değil, inşallah seneye pandemi kalkacak, bitecek, Adana bütün dünyayı bekliyor olacak. Değerli kardeşlerim biz de bu parkı portakal çiçeği kokularının yayıldığı bir yer haline getirdik. Yüreğir halkına, ben biraz da Yüreğirliyim, ve tabi ki bütün Adana'ya hayırlı olsun. Karnaval komitesi olarak çiçek tadında bir karnaval düzenlemeye çalışıyor arkadaşlarımız. Ben her zaman halkımın yayındayım. Karnavalın en iyi şekilde yapılması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Portakal Çiçeği Parkı'nın Adana'ya, Yüreğirli kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Parkımız bundan sonraki karnavallarda önemli etkinliklere ev sahipliği yapacaktır. "

ZUHAL OLCAY, YENİ TÜRKÜ, SENA ŞENER VE ADAMLAR KONSERİ ARABALARDAN İZLENDİ

Park açılışının yapıldığı günün akşamı TÜYAP Fuar Alanı'nda arabalı konser etkinliği düzenlendi. Zuhal Olcay, Sena Şener, Yeni Türkü ve Adamlar'ın sahne aldığı, pandemi koşulları nedeniyle Adanalıların araçlarının içinde izledikleri konser öncesi Adanalılara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, Adana'yı bütün dünyaya etkili cümlelerle anlattı.

SİZ GELİN YETER, CİĞERİMİZ BOLDUR HERKESE YETER… ADANA'YA GELMEYEN ÇOK ŞEY KAYBEDER

Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: "Adana'nın öyle bir narenciye kokusu var ki, koklayan asla unutamaz. Bu koku öylesine bir alışkanlık yapar ki, nisanda Adana'da olmak için zamanı iple çeker insanlar. Ne yazık ki insanlar salgın koşullarında Adana'ya gelemedi. Salgın şartlarında Adana'da yüzbinleri konuk edemedik. Yine de karnaval komitesini, çiçek tadında bir karnaval hazırlayıp insanları mutlu ettikleri için kutluyorum. Avrupa'daki, Amerika'daki kardeşim, yurt dışında yaşayanlar, vallahi Adana'ya hala gelmediyseniz çok şey kaybediyorsunuz. Yemek istiyorsanız dünyanın en harika yiyecekleri Adana'da. Kebabından, özel patlıcandan yapılan dolmasından, dövme etle yapılan içli köftesinden ve daha yüzlerce lezzetten tatmanız mümkün. Tarih görmek istiyorsanız 10 bin yıllık tarih kesitinden müthiş bir zenginlik burada. Lokman hekimin, içinde ölümsüzlük formülünün bulunduğu defteri, üzerinden nehre düşürdüğü köprü burada, Romalılar tarafından yapılan ve hala kullanılan köprü burada, eşsiz Anavarza burada. Edebiyat, sanat, sinema burada ve dünyanın en sıcak insanları burada. Tüm bunlar için gelin. Bana herkesi çağırdığımı ve 'ciğerimi yiyin dediğimi söylüyorlar. Evet dünyayı Adana'ya çağırıyorum. Siz gelin yeter, ciğerimiz boldur herkese yeter. "

BÖYLE FESTİVAL YAPMAK ADANA GİBİ ŞEHİRLERE MAHSUS BİR ÖZELLİK

Adana Valisi Süleyman Elban da Adana'nın her mevsimde güzel olduğunu ama nisanda portakal çiçeği kokusuyla daha güzel hale geldiğini belirtti. Elban, "Adana festivaller şehri oldu. Huzurla, sevgiyle, dostluk içinde, insanların mutlu olduğu festivaller yapmak ancak Adana gibi şehirlere mahsus bir özellik. Gelecek yıl sokaklarımızda el ele, kol kola barış ve huzur içinde güzel bir karnaval kutlamayı temenni ediyorum. Emeği geçenlere, destek verenlere, tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

SENEYE PANDEMİ BİTER VE ADANA SOKAKLARINDA ÇİFTETELLİ OYNARIZ

Ali Haydar Bozkurt da pandeminin dahi, portakal çiçeklerinden yayılan güzel kokunun Adana'nın sokaklarını doldurmasını önleyemediğini belirterek, "Yine nisan geldi. Adana'nın dört bir yanı büyülü portakal çiçeği kokuyor. Umarım önümüzdeki yıllarda karnavalımızı çok sayıda konuğumuzla birlikte yaparız ve kentimizin güzelliklerini daha fazla sayıda insanla yeniden paylaşırız. Yıllar önce yola çıkarken Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gönül dostlarını Adana'ya davet etmeyi ve muhteşem kentin portakal çiçeği kokan sokaklarında, hoşgörüyle, sevgi dolu bu ortamı, enerjiyi paylaşsınlar istedik. Biz bir sevgi çorbası yapıyoruz, tuzunu kapan gelsin dedik ve Allaha çok şükür yalnız kalmadık" diye konuştu.

Zeydan Karalar, Zuhal Olcay, Karalar, Adana, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Zeydan Karalar, 'Adana'ya Gelin Yeter, Ciğerimiz Boldur Herkese Yeter.' - Son Dakika


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