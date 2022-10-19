Zeydan Karalar: "Bu Yönetim Biçimi 01'den 81'e Kadar Bütün Türkiye'ye Yayılacak"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı toplu açılış töreninde; "2021 yılında Adana'nın vergisi toplamda 1 milyardı. Şu an Adana'nın vergisi 3 milyar... Bu yönetim biçimi 01'den 81'e kadar millet ittifakında bütün Türkiye'ye yayılacak. Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde ve inşallah Cumhurbaşkanlığı'nda" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"3 sene önce belediyeyi teslim aldığımda ve bilançoya baktığımda, gelir gider dengesine baktığımda 'Eyvah! Nereye düşmüşüm, nereye gelmişim' dedim. Her yıl 600 milyon borcu artan ve borcu gelirinin 4 katı olan bir belediyeye gelmişim. İlk önce sıkı mali disiplin uygulamaya başladık. 600 milyon açığı kapattık, bütçeyi denk hale getirdik. Ama gelirinin 4 katı borç bizi ciddi hizmet yapmaya, kenti dönüştürmeye engelliyordu. Bunu da çözmemiz gerekiyordu. Yaptırdığımız enerji tesisleriyle kenti daha az para öder hale getirdik. 30 büyükşehir içerisinde gelirlere baktığımızda Adana'nın 22. sırada olduğunu, yani en gerilerde olduğunu tespit ettik. Nedenlerini araştırdık, 3 neden bulduk. 2021 yılında Adana'nın vergisi toplamda 1 milyardır. İş insanlarına giderek, onlara rica ederek gelirimiz arttırmaya çalıştık. Şu an Adana'nın vergi geliri 3 milyar."

Belediye olarak yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeleri anlatan Karalar, "Bu yönetim biçimi 01'den 81'e kadar Millet İttifakı'nda bütün Türkiye'ye yayılacak, Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde ve inşallah Cumhurbaşkanlığı'nda. Nasıl ki biz 3 senede borç batağında çıkartmış, borcunun üstünde bir gelire kavuşacak demişsem büyükşehir belediyesi, işte Türkiye bütçesi de böyle olacak. Bizim de halk kart taahhüdümüz vardı. Bugün 5 bin halk kart dağıtmaya başlayacağız, bu işin mucidi Sayın kemal Kılıçdaroğlu onu alkışlayın."