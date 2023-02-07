Zeydan Karalar'dan deprem sonra yardım çağrısı: Adana'daki vatandaşlarımızın sandviç, çorba ve su ihtiyacı var

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kahramanmaraş ve çevre illeri vuran iki büyük depremin ardından depremzedelere gıda desteği için tüm kurum, kuruluş ve firmalara çağrı yaptı.

KOOPERATİF ADRESİYLE MESAJ YAYIMLADI

Karalar, ALO 153 iletişim numarası ve Real M1 AVM Girişi, Yeni Mahalle Muhtarlığı arkası Meryem Kadın Kooperatifi adresiyle birlikte, şu mesajı yayımladı:

"Yaralarımızı birlikte saralım! Tüm kurum, kuruluş ve firmalara çağrımızdır! Vatandaşlarımız evlerine giremediği için sandviç, çorba ve su ihtiyacı vardır."