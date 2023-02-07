Zeydan Karalar'dan deprem sonra yardım çağrısı: Adana'daki vatandaşlarımızın sandviç, çorba ve su ihtiyacı var - Son Dakika
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Zeydan Karalar'dan deprem sonra yardım çağrısı: Adana'daki vatandaşlarımızın sandviç, çorba ve su ihtiyacı var

07.02.2023 11:56

Dün Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Adana da etkilendi. Kentte binaların yıkıldığını ve vatandaşların sokaklarda kaldığını söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tüm kurum, kuruluş ve firmalara yardım çağrısında bulunarak "Vatandaşlarımız evlerine giremediği için sandviç, çorba ve su ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kahramanmaraş ve çevre illeri vuran iki büyük depremin ardından depremzedelere gıda desteği için tüm kurum, kuruluş ve firmalara çağrı yaptı.

KOOPERATİF ADRESİYLE MESAJ YAYIMLADI

Karalar, ALO 153 iletişim numarası ve Real M1 AVM Girişi, Yeni Mahalle Muhtarlığı arkası Meryem Kadın Kooperatifi adresiyle birlikte, şu mesajı yayımladı:

"Yaralarımızı birlikte saralım! Tüm kurum, kuruluş ve firmalara çağrımızdır! Vatandaşlarımız evlerine giremediği için sandviç, çorba ve su ihtiyacı vardır."

Zeydan Karalar'dan önemli çağrı: Adana'daki vatandaşlarımızın sandviç, çorba ve su ihtiyacı var
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Zeydan Karalar'dan deprem sonra yardım çağrısı: Adana'daki vatandaşlarımızın sandviç, çorba ve su ihtiyacı var - Son Dakika

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