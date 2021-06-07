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Zeydan Karalar, "Halkımızı Ayrıştırmanın İmkanı Yok. Sorunları Birlikte Çözeceğiz." - Son Dakika

Zeydan Karalar, "Halkımızı Ayrıştırmanın İmkanı Yok. Sorunları Birlikte Çözeceğiz."

07.06.2021 09:21
Zeydan Karalar,

Türkiye'ye örnek olacak iş birliğiKaralar ve Kocaispir SMA hastası Şehmus Eren için bir araya geldiZeydan Karalar, "Halkımızı ayrıştırmanın imkanı yok. Sorunları birlikte çözeceğiz.

Türkiye'ye örnek olacak iş birliği

Karalar ve Kocaispir SMA hastası Şehmus Eren için bir araya geldi

Zeydan Karalar, "Halkımızı ayrıştırmanın imkanı yok. Sorunları birlikte çözeceğiz. "

Fatih Mehmet Kocaispir, "Halkımız için gece gündüz çalışıyoruz. "

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Yüreğir İlçe Belediyesi, gençlerin spor yapabilmesi, madde bağımlılığıyla mücadele, SMA hastalarıyla ilgili farkındalık oluşturulması ve halk için çeşitli tesisler kurulması konularında iş birliği yapıyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde SMA hastası Şehmus Eren adına düzenlenen "Yunusoğlu Mahallesi 2021 Şehmus Eren Yaşasın Futbol Turnuvası" başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile Yunusoğlu sakinlerinin katıldığı turnuva açılışında spor, kardeşlik ve birliktelik adına güzel görüntüler oluştu. Turnuvanın başlama vuruşunu Başkan Zeydan Karalar ve Başkan Fatih Mehmet Kocaispir birlikte yaptı.

SPORUN KAYNAŞTIRMA VE BİRLİK OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ VAR

Turnuvanın açılışında söz alan Başkan Zeydan Karalar, "Özellikle SMA hastalığı ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili böyle bir mücadeleyi yaptıkları için Yunusoğlu'ndaki kooperatif yöneticilerine, buna katılan, emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyor, yürekten kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' der. Uyuşturucunun en önemli panzehirlerinden biri de spordur. Bu girişim o nedenle de anlamlı bir girişimdir. Ayrıca sporun insanları bir araya getirme özelliği de vardır. Biz sevgili başkanım Fatih Mehmet Kocaispir'le birlikte buralara geldik. Spor sahasının düzenlenmesi için söz vermiştik" dedi.

HALK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMALI

Yüreğir Belediyesi ile halk için birlikte çalıştıklarını, bunun örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, "Yüreğir Belediyesi bize bir yer tahsis etti, oraya kültür merkezi yapacağız. Kadınlarımıza meslek eğitimi vereceğimiz bir tesis kuracağız. Yapacağımız tesis aynı zamanda kooperatifin binası olacak. Biliyorsunuz mahallenin giriş yolunu yaptık, çevre yolunun sağlamlaştırmasını gerçekleştirdik ve ardından asfaltını dökeceğiz. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, Yüreğir Belediyesiyle birlikte çalışmasının örnek teşkil etmesini istiyorum. Bu ülkenin ayrışmasının kimseye faydası yok. Ne yapılırsa yapılsın bu halkı ayrıştırmanın imkanı yok. Elbette bu tür etkinlikler vatandaşlarımızı birbirine daha fazla kaynaştırma anlamında önem taşımaktadır. Hizmetlerimiz Yunusoğlu'nda devam edecektir" diye konuştu.

SMA HASTALARI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI

Turnuvaya ismini veren Şehmus Eren'in SMA hastası olduğunu ve şifa bulması için çalışıldığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: "SMA hastalarımızın tedavi masrafı, hastalarımızın kendi olanaklarıyla karşılayabileceği miktarlarda değil. Biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ama devletimizin SMA hastalarının tedavisiyle ilgili düzenlemeleri yapmasını bekliyoruz. Bununla ilgili kamuoyunda farkındalık oluşturmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Şehmus Eren'in de bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. "

HALKIMIZA HİZMETİ İLKE EDİNDİK

Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de, gençlerin spor yapabilmesine ortam sağlamak için Adana Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaptıklarını, uyuşturucu ile mücadele, SMA hastalarının sorunlarına çözüm bulma, kadınların mesleki eğitim alması ve halk yararına bir çok konuda ortak karar alarak halka hizmeti ilke edindiklerini söyledi. Başkan Kocaispir, madde bağımlılığının çok önemli ve geleceği tehdit edebilecek bir sorun olduğunu belirterek, sporun çocukları ve gençleri bu tür kötü alışkanlıklardan uzak tutma potansiyeli bulunduğunu, bunun için spor tesisi sayısını artırmayı istediklerini kaydetti.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Zeydan Karalar, 'Halkımızı Ayrıştırmanın İmkanı Yok. Sorunları Birlikte Çözeceğiz.' - Son Dakika


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