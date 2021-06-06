Zeydan Karalar, "Kadına Fırsat Eşitliği İçin Omuz Omuza Mücadeleye Devam." - Son Dakika

Zeydan Karalar, "Kadına fırsat eşitliği için omuz omuza mücadeleye devam. "

8 Mart'ta kadın belediye çalışanları izinli, metro ve otobüs Adanalı kadınlara ve çocuklarına ücretsiz…

Başkan Zeydan Karalar, kadın-erkek eşitliği sağlanana kadar pozitif ayrımcılık çağrısı yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'de kadınların iş hayatında, karar alma mekanizmalarında, hayata dair her alanda erkeklerle eşit oranda yer alır hale geldiğinde, ülkenin gelişmişlik seviyesinin de aynı oranda yükseleceğini söyledi.

EŞİTLİĞE KADAR POZİTİF AYRIMCILIK

Toplumda kadın erkek eşitliği oluşana dek kadından yana pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün; "İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşmaktadır. Mümkün müdür ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de, kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça, öteki kısmı göklere yükselebilsin? " deyişini hatırlatarak, bu konuda izlenmesi gereken yolun 100 yıl önce en güzel şekilde tanımlandığını belirtti.

KADINLARA FIRSAT EŞİTLİĞİ TANINMALI

Toplumun kadın erkek eşitliği konusunda istenilen seviyeye gelebilmesi için Cumhuriyet kazanımlarının korunmasının hayati önem taşıdığını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, "Ülkemizde kadınlarımızın hayatın her alanında var olabilmesi, yükselebilmesi için onlara fırsat eşitliği tanınmalı. Aksi halde gelişmemiz, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamız mümkün olmaz. Kadınlarımıza iş dünyasında, akademik alanda, sivil toplum kuruluşlarında, karar alma mekanizmalarında ve sosyal hayatta olabildiğince yer vermeliyiz. Aydınlık yarınlar istiyorsak bunu başarmalıyız" dedi.

OMUZ OMUZA MÜCADELE

Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olacağı, kadına yönelik fiziksel, psikolojik ve sosyal şiddetin son bulacağı bir toplum yapısı oluşturulana kadar mücadelenin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, "Bu yolda kadınlarımızla omuz omuza mücadele etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

KADIN BELEDİYE ÇALIŞANLARI İDARİ İZİNLİ-OTOBÜS VE METRO KADINLARA VE ÇOCUKLARINA ÜCRETSİZ

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Adana için emek harcayan kadın belediye çalışanlarının idare izinli sayılacağını açıkladı. Başkan Zeydan Karalar ayrıca aynı gün Adanalı kadınların çocuklarıyla birlikte belediye otobüslerinden ve metrodan ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.