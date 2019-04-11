Son Dakika Haberleri: Zeydan Karalar Mazbatasını Aldı: "Hepimizin Başarısı"

Zeydan Karalar Mazbatasını Aldı: "Hepimizin Başarısı"

9 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mazbatasını aldı.

Zeydan Karalar Mazbatasını Aldı:
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mazbatasını aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Zeydan Karalar bugün Adana Adliyesi'ne giderek İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Karalar, mazbatayı eline alarak, "Bu hepimizin başarısı" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay'da Karalar ile birlikte mazbatasını aldı.

Karalar, görevi devretmek için Akay ve meclis üyeleriyle birlikte Seyhan Belediyesi'ne geçti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:48 Kaynak: İHA
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