Zeydan Karalar Mazbatasını Aldı: "Hepimizin Başarısı"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mazbatasını aldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mazbatasını aldı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Zeydan Karalar bugün Adana Adliyesi'ne giderek İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Karalar, mazbatayı eline alarak, "Bu hepimizin başarısı" dedi.



Seyhan Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay'da Karalar ile birlikte mazbatasını aldı.



Karalar, görevi devretmek için Akay ve meclis üyeleriyle birlikte Seyhan Belediyesi'ne geçti. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama

Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu

Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı

Son Dakika! Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak