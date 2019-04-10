Zeydan Karalar, Mazbatasını Yarın Alıyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, mazbatasını yarın alacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, mazbatasını yarın alacak.



Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 53,63 oy alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Zeydan Karalar, 11 Nisan Perşembe günü saat 15.00'da İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alacak.



Karalar'ın saat 16.00'da da Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek görevi devralacağı bildirildi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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