Son Dakika Haberleri: Zeydan Karalar, Mazbatasını Yarın Alıyor

Zeydan Karalar, Mazbatasını Yarın Alıyor

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, mazbatasını yarın alacak.

Zeydan Karalar, Mazbatasını Yarın Alıyor, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar, mazbatasını yarın alacak.

Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 53,63 oy alarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Zeydan Karalar, 11 Nisan Perşembe günü saat 15.00'da İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alacak.

Karalar'ın saat 16.00'da da Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek görevi devralacağı bildirildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:37 Kaynak: İHA
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