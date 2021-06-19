Zeydan Karalar Muhtar Eksenli Çalışmayı Sürdürüyor - Son Dakika

Zeydan Karalar muhtar eksenli çalışmayı sürdürüyor

Zeydan Karalar muhtarları dinliyor, sorunları ilk ağızdan alıyor

Başkan Zeydan Karalar, İmamoğlu, Kozan, Feke ve Tufanbeyli ilçelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi, sorun dinledi, yapılanları ve yapılacakları anlattı.

Yönetim anlayışında muhtarlarla diyaloğa büyük önem veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İmamoğlu, Kozan, Feke ve Tufanbeyli muhtarlarıyla bir araya geldi. İlk olarak İmamoğlu Belediyesi'nde İmamoğlu muhtarlarıyla görüşen Başkan Zeydan Karalar, ASKİ yöneticileri ve Büyükşehir bürokratlarıyla birlikte muhtarların sorunlarını dinledi. Kozan, Tufanbeyli ve Feke muhtarlarıyla da Kozan'da buluşan Başkan Zeydan Karalar, Adana'da 7 bin km bozuk yol bulunduğunu, 11 ilçede arıtma bulunmadığını ve su sorunu yaşandığını belirterek, ilçelere yapılan ve yapılacak hizmetleri anlattı. Halka verdiği sözleri yerine getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini, sorunların tamamının çözümü için zamana ihtiyaç bulunduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, muhtarlara teker teker söz vererek sorunları dinledi.

DİLE GETİRİLEN SORUNLAR TİTİZLİKLE NOT ALINDI

ASKİ yöneticilerinin ve Büyükşehir bürokratlarının muhtarların sorunlarını titizlikle not aldığı toplantılarda muhtarları yol arkadaşları olarak gördüğünü ve halkın sorunlarını en iyi bilenlerin muhtarlar olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, Yedigöze Barajı'ndan su getirilmesi projesinin hayata geçirilmesinin ardından Ceyhan, İmamoğlu, Kozan ve Yumurtalık ilçeleriyle, 160 köyün su ihtiyacının giderileceğini açıkladı. Başkan Zeydan Karalar, söz konusu projeyi eski haliyle hayata geçirmeleri halinde 1 buçuk milyar lira harcanacağını, oysa aynı işi yeni projeyle 250-300 milyon liraya yapacaklarını kaydetti.

ZOR KOŞULLARA VE PANDEMİYE RAĞMEN HİZMET SAYISI VE KALİTESİ ARTIYOR

Günümüzde bir ilçenin arıtmasının bulunmamasının kabul edilemez olduğunu, bu eksikleri gidermek için gerekenleri yapacaklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, zor koşullara ve pandemiye rağmen hizmet sayısı ve kalitesini artırmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Başkan Zeydan Karalar, "Halkımıza bir söz vermişsek yaparız. Bugün olmazsa yarın yaparız. 30 yıldır, 40 yıldır çözülmemiş sorunları bir anda çözmemiz bekleniyor ama elbette kolay değil. Halkımızın bütün sorunlarını çözmek için çalışmak benim için kutsal bir iş. Benim kalbim halkım için ve onlarla birlikte atıyor. Tüm sorunları çözmek için yeterli para olduğunu varsaysak bile, bu kadar sorunun kısa sürede çözümü uygulanabilir değil. Zamana ihtiyaç var. Biz oy için değil, halkımızın eksiklerini gidermek için çalışıyoruz. Ne mutlu bana ki, Allah bana sizlere hizmet etme şansı verdi. İşimizi hızlı ve doğru yapmak için farklı bir anlayışıyla yönetilen bir belediye oluşturduk" dedi.

KONUŞMAK İSTEYEN MUHTARLARIN TAMAMI SÖZ ALDI

İmamoğlu, Kozan, Feke ve Tufanbeyli muhtarları da Başkan Zeydan Karalar ve sorunların teker teker tespiti ve kaydı için hazır bekleyen bürokratlara halkın ihtiyaçları ile ilgili bilgi aktardı. Söz almak ve sorunları aktarmak isteyen muhtarların tamamı konuşarak, mahallelerindeki, köylerindeki problemleri aktardı.

Muhtarlara, ihtiyaçlarıyla ilgili iletişim kurabilmeleri için, çok sayıda bürokratın telefonları dağıtıldı.