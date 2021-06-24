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Zeydan Karalar Muhtarların Sesine Kulak Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

Zeydan Karalar Muhtarların Sesine Kulak Vermeye Devam Ediyor

24.06.2021 01:07
Zeydan Karalar Muhtarların Sesine Kulak Vermeye Devam Ediyor, System.String[]

Zeydan Karalar muhtarların sesine kulak vermeye devam ediyorBaşkan Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldiZeydan Karalar; "Kasaya ve kapıya sahip çıkmayan batar. "Adana Büyükşehir Belediyesi, daha doğru, daha yerinde hizmet etmek için muhtarların sesini dinliyor.

Zeydan Karalar muhtarların sesine kulak vermeye devam ediyor

Başkan Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi

Zeydan Karalar; "Kasaya ve kapıya sahip çıkmayan batar. "

Adana Büyükşehir Belediyesi, daha doğru, daha yerinde hizmet etmek için muhtarların sesini dinliyor. Başkan Zeydan Karalar ve bürokratlar sık sık muhtarlarla bir araya gelerek istek ve talepleri alıyor.

Başkan Zeydan Karalar, halkın ihtiyaçlarını ve eksikleri öğrenmek için sık sık muhtarlarla bir araya geliyor. Son olarak Sarıçam ilçesinin muhtarlarıyla toplantı düzenleyen Başkan Zeydan Karalar, talep ve istekleri dinledi. Sarıçam'a zor şartlara rağmen önemli hizmetler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini açıklayan Başkan Zeydan Karalar, eksiklerin 2021 sonuna kadar olabildiğince giderileceğini söyledi. Başkan Zeydan Karalar, hizmet edemez halde devraldıkları ve borcu yılda 600 milyon lira artan bir belediyeyi, artı değer üretir hale getirdiklerini hatırlatarak "Kasaya ve kapıya sahip çıkmayan batar" dedi.

DAHA DOĞRU VE DAHA YERİNDE HİZMET İÇİN MUHTARLARIMIZA KULAK VERİYORUZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Sarıçam'da bir düğün salonunda, salgın kurallarına uyularak yapılan toplantıya, ASKİ yöneticileri ve çok sayıda Büyükşehir daire başkanı da katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Sarıçam ilçesine önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, "Sarıçam'da çok mahalle var. En acil ihtiyaçları, sorunları muhtarlarımızdan direkt öğrenmek için bir aradayız. Daha yerinde, doğru hizmet etmek için muhtarlarımızla sık sık buluşuyoruz. Ben muhtarlara daima çok önem verdim. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, önceki 5 yılda dökülen asfalttan daha fazlasını 18 ayda döktük. Asfalt dökümü elbette asli işimiz ama Adana'da çok bozuk yol var. Yokluğu paylaşarak hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Adana gibi bir yerde yol, su, altyapı, arıtma sorunu olması kabul edilemez. Zamanla, imkanlarımız daha iyi hale geldikçe sorunları geride bırakacağız" dedi.

SARIÇAM GELECEĞİN MODERN İLÇESİ OLACAK

Yapımı duran Kuzey Adana Projesi'ni yeniden başlattıklarını açıklayan Başkan Zeydan Karalar, "220 km'nin 100 km'sini bitirdik. 4 depo yaptık. Baharda su vereceğiz. Peşinden 67 köye su gidecek. Sarıçam'ı sağlıklı suya kavuşturacağız. Yoğun yağmur yağdığında su taşkınları oluyor. Bunları önlemek için tahliye sistemleri yapıldı. Afet seviyesinde yağan yağmura yapacak bir şey yok ama daha önce taşkına, sele neden olan normal yağmurlarda sorun yaşanmayacak şekilde tertibat alıyoruz. 34 bin metre sathi kaplama yaptık. Sarıçam'da 29 mahallede bitümlü sıcak asfalt yapıldı. Kilit parke hizmeti veriliyor. Buruk Mezarlığı'nda uzun süredir halkın şikayetçi olduğu yolları yaptık ve halkımızın hizmetine sunduk. İlçede logar kapaklarının yükseltilmesi işini yaptık. Köprü ve menfezler yapıldı. Trafiğin rahatlaması için Ahmet Zenbilci Bulvarı'nın yapımına başladık. Bu yol trafiğin rahatlaması için çok önemli. İnşallah sonbaharda hizmete açacağız. Yeşili çok önemsiyoruz ancak Sarıçam'da ciddi park yok. Sarıçam'a 3 adet park yapacağız. Adana'nın Merkez Park'tan sonraki en güzel parkı, Çarkı Pare'de yapılacak. 44 bin metrekarelik alanda, göletli, kütüphaneli, çocuklara trafik eğitimi verilecek bir tesis olacak şekilde yapılacak. Camilerin, okulların ihtiyaçlarıyla ilgili talepleri karşılıyoruz. Sarıçam'a 3 adet de kreş yapacağız. Seyhan, Yüreğir ve Çukurova'da iyi planlanacak alan bulmak çok zor. Sarıçam'da böyle bir fırsat var. Sarıçam kentin en serin yeri ve göç alıyor. Geleceğin modern, yaşanabilir ilçesinin Sarıçam olacağına inanıyorum" diye konuştu.

HEP BİRLİKTE ADANA'YI HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ

Yönetim anlayışlarının farklı olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: "Benim ruhum, ufkum iş. Adana'ya aşkla bağlıyım ve hemşehrilerime daha fazla hizmet etmek istiyorum. ASKİ'nin eski yöneticileri, ASKİ'nin artı değer üretemeyeceğini iddia ediyordu. 2018'de 95 milyon lira zarar eden ASKİ, 2019'da 145 milyon lira, 2020'de 200 milyon lira artı değer üretti. Böyle olunca da inanılmaz işler yapmaya başladı ASKİ. Şu anda muhtarlarımızın taleplerinin yüzde 70'ine cevap verebiliyoruz. İnşallah yüzde yüzüne cevap verdiğimiz günlere de ulaşacağız. Belediyeyi 4 buçuk milyar lira borç ve yılda 600 milyon lira açıkla devraldık. 2020 bütçemiz 8 milyon lira fazla verdi. 2021'in sonuna kadar işimiz zor fakat en azından borcumuz artmıyor. Önceki ihaleleri inceledik ve çoğunu iptal ettik. Çoğunu yarı fiyatına yeniden yaptık. Büyükşehir ve ASKİ'deki ihalelerde kırımlar çok azdı. ASKİ'de ihaleler yüzde 35-40 kırımla gidiyor. Büyükşehir'de binde 23 kırımdan, yüzde 27'lere çıktı kırım. Kasaya ve kapıya sahip çıkmayan batar. Bizler bu kadar işi günde 8 saat çalışarak yapmıyoruz. Çok daha fazla çalışıyoruz. Adana bir markadır ve şu anda bakın İstanbul ve Ankara'dan sonra Türkiye'de en çok konuşulan şehirdir. Hep birlikte Adana'yı hak ettiği yere getireceğiz. "

BÜROKRATLAR TAM KADRO TOPLANTIYA KATILDI

Başkan Zeydan Karalar'ın ardından söz alan muhtarlar istek ve taleplerini iletti. Başkan Zeydan Karalar'la birlikte muhtarları dinleyen ASKİ ve Büyükşehir bürokratları not aldı, ihtiyaçların giderilmesi için hazırlıklara başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Sarıçam, Adana, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Zeydan Karalar Muhtarların Sesine Kulak Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika


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