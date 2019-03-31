Son Dakika Haberleri: Zeydan Karalar, Oyunu Kullandı

Zeydan Karalar, Oyunu Kullandı

53 dakika önce

Millet İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, oyunu kullandı.

Zeydan Karalar, Oyunu Kullandı, System.String[]
Millet İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, oyunu kullandı.

Karalar, oy kullanacağı İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi'ne eşi Nuray, oğlu mert, kızı Özge Kamer Karalar Pekuz ve Serdar Pekuz ile geldi.

Karalar, oy kullanmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Vatandaşlara esenlikler diledi.

İyi bir hafta sonu olmasını istediğini ifade eden Karalar, şunları söyledi:

"Demokratik, olaysız, saygılı bir seçim olsun. En azından bugün ona uyalım hepimiz. Biz zaten baştan beri özgür iradenin tecelli etmesi noktasında her türlü özveride bulunduk. Bugün artık herkes oy kullanacak. Kararını verdi herkes. Bu karara da herkesin saygı duyması gerekiyor. Benim heyecanım çok olmaz. Pek heyecanlı bir adam değilim. Sonucu belli bir seçim çünkü. Malumun ilanı olacak akşam."

Karalar, daha sonra 1074 numaralı sandık salonuna geçerek oyunu kullandı. Karalar, oy kullanma işlemi sırasında vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Adana, Zeydan Karalar, Karalar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Lideri Akşener Oyunu Kullandı: İYİ Sonuçlar Çıkacak Son Dakika! Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Son Dakika! Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Yaralandı Yeni Parti İddialarıyla Gündeme Gelen Abdullah Gül Oyunu Kullandı: Ülkemiz İçin Hayırlı Olsun
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:22:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeydan Karalar, Oyunu Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]