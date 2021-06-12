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Zeydan Karalar, "Sinekle Mücadele Hem Erken Hem Hızlı Gerçekleşiyor." - Son Dakika

Zeydan Karalar, "Sinekle Mücadele Hem Erken Hem Hızlı Gerçekleşiyor."

12.06.2021 09:22
Zeydan Karalar,

Sivrisinekle mücadele her mevsimde ve her kulvarda sürüyorBalçık alanlar temizleniyor, ilaçlama yapılıyorBaşkan Zeydan Karalar'ın talimatıyla 119 araç ve 300 personel, 15 ilçede vektörle mücadeleyi sıkı tutuyor.

Sivrisinekle mücadele her mevsimde ve her kulvarda sürüyor

Balçık alanlar temizleniyor, ilaçlama yapılıyor

Başkan Zeydan Karalar'ın talimatıyla 119 araç ve 300 personel, 15 ilçede vektörle mücadeleyi sıkı tutuyor.

Zeydan Karalar, "Sinekle mücadele hem erken hem hızlı gerçekleşiyor. "

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adanalıların özellikle sivrisinekten ve haşereden, genelde vektörden olabildiğince uzak bir yaz geçirmesi için ilaçlama ile balçık temizleme hizmetine aralıksız devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeydan Karalar'ın talimatı ile sivrisinekle mücadeleyi her mecrada ve mevsimde sürdürüyor.

SİNEKLE MÜCADELE HEM ERKEN HEM HIZLI BAŞLADI

Adanalıların rahat bir yaz geçirmesi için sinekle mücadele çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Zeydan Karalar, "Bu sene sinekle mücadele hem erken hem hızlı başladı. Bataklıklar, dereler, dalyanlar, balçıklar; sonuç itibari ile sinek üreten her yer temizleniyor. Larva mücadelesi, ilaçlaması başladı ve hızla devam ediyor. İnşallah bu sene sinekle mücadele çok daha etkin olacak" dedi.

TÜM BİRİMLER KATKI VERİYOR

Adana kent merkezi ve 15 ilçede 119 araç, 300 personel ile sürdürülen mücadeleye Büyükşehir belediyesinin çok sayıda birimi katkı veriyor. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bağlı Kabasakal Mezarlığı'nda Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin katılımıyla sinekle mücadele kapsamında kanalda balçık temizleme çalışması gerçekleştirildi. Kabasakal Mezarlığı içerisinde bulunan 2, 5 km uzunluğundaki kanaldaki balçıklar temizlenerek sineklerin üremesine elverişli alanlar yok edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Kabasakal, Adana, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Zeydan Karalar, 'Sinekle Mücadele Hem Erken Hem Hızlı Gerçekleşiyor.' - Son Dakika


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