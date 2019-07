Zeydan Karalar: "Tekir'in kanalizasyon sorununu çözmek bize nasip olacak"

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Pozantı'nın kanalizasyon sorunu çözeceklerini söyledi ve atık suyla ilgili kanal açma hizmetinden ücret alınmaması konusunda talimat verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaz boyunca devam edecek olan Yaz Şenlikleri bu hafta sonu Pozantı'nın Akçatekir Mahallesinde ve Karataş ilçesinde gerçekleştirildi. Yaz şenlikleri kapsamında Adanalılar sağlık taramasından geçiriliyor, ihtiyaç sahipleri evde bakım hizmeti alıyor, dezavantajlı gruplara kuaförlük hizmeti veriliyor, kadınlar kanser taramasından geçiriliyor. Şenlik kapsamında halk oyunları, bando gösterisi, sinema gösterimi ile halk müziği ve saat müziği konserleri düzenleniyor.



Ülkesini en çok seven, işini en iyi yapandır



Akçatekir'de halka seslenen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu-Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ülkesini en çok seven, görevini-işini en iyi yapandır" sözünün gereği olarak halka en iyi şekilde hizmet etmeye ve işinde başarılı olmaya çalıştığını söyledi.



Başkan Zeydan Karalar, " Seçimden seçime koşuyoruz. Bir ülke bu kadar seçimle uğraştırılmamalı. Seçim 4 yılda, 5 yılda bir olur. Seçilenler de o süre boyunca vatandaşa hizmet eder. Ne yazık ki 2014'ten bu yana, İstanbul için tekrarlanan belediye seçimi de dahil, 7 kez seçim yapıldı. 'Her şey çok güzel olacak' dedik ve her şey sayenizde çok güzel oldu" dedi.



Tekir'in kanalizasyon sorununu çözmek bize nasip olacak inşallah



Seçimlerin savaş değil, yarış olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, "Seçimler insanların daha iyi hizmet iddiasıyla ortaya çıktığı yarışlardır. Seçimi kazanan da zafer kazandığını söyleminde bulunmamalıdır. Seçilen insan kendisine oy verene de vermeyene de hizmet etmek zorundadır. Seyhan'da öyle yaptık, burada da öyle yapacağız. Olanaklar kısıtlı ama bu kardeşiniz önce Rabbi'ne, sonra halkına güvenerek bunları aşacağına inanıyor. Ben göreve gelir gelmez Tekir'in kanalizasyon sorununu çözmek için harekete geçilmesini istedim. Adana'nın neredeyse yarısı Tekir'e gelir. Hızlıca altyapı projesinin yapılmasını istedim. Allah buranın altyapısını yapmayı bu kardeşinize nasip edecek inşallah. Büyük bir eksikti. Gecikmiş midir, çok gecikmiştir. Ama olsun, geçmiş geçmişte kaldı ve biz ileriye bakacağız" diye konyştu.



Suya indirimi yüzde 10'luk dilimlerle 3 kademede yapılacağını kaydeden Karalar, şunları söyledi:



"Belediye meclisinde, yüzde 30 indirimin hepsini birlikte yapmamı istediler. Beledimizin ekonomik durumu düzeldikçe, kademeli olarak yüzde 30 indirimi yapacağımızı anlattım. Şimdi buradan sesleniyorum. ASKİ'nin genel kurulunda yüzde 15'lik indirimi yapalım ve belediyenin durumu düzeldikçe, ekonomik şartlar iyileştikçe sonraki aşamada bir yüzde 15'lik indirim daha uygulayalım. Böylece söz verdiğimiz yüzde 30'luk indirimi hayata geçirelim. AK Partili ve MHP'li Meclis üyeleri kabul ederse bunu gerçekleştireceğiz. Çünkü biz halkımıza ne söz verdiysek öyle yapacağız. Bu belediyede 15 bine yakın insan çalışıyor. Belediyenin ekonomik şartlarını düzeltmek ve millete hizmet etmek benim boynumun borcu. Bu bir günde olmaz. Yoktan var etmek yüce Rabbimize mahsus. Biz yoktan var edemeyiz. Ama sizlere sözümüz var bunların hepsini yapacağız."



Atık su kanalı için para alınmayacak



Konuşması sırasında bir vatandaşın atık su kanalı açılması ile ilgili alınan paradan yakınması üzerine Başkan Zeydan Karalar, anında verdiği talimatla, bundan sonra Tekir'de kanal açılması için bir kuruş para alınmayacağını açıkladı.



Önce barışı, huzuru getirip, sonra ekmeği çoğaltacağız



Türkiye'de yeni bir siyaset diline ihtiyaç duyulduğunu da ifade eden Başkan Zeydan Karalar, "Bu ülkeye yeni bir siyaset dili gerekiyor. Barıştan, huzurdan, kardeşlikten yana bir siyaset dili gerekiyor. Kimseyi ötekileştirmeyen, muhalefet eden herkesi terörist ilan etmeyen, barıştan, huzurdan, kardeşlikten yana, hakaretten uzak bir dile ihtiyacımız var. Yazık bu ülkeye, bu ülke hepimizin. AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, kardeşçe bu ülkede yaşamak durumundayız. Kamplaştırma dilinden uzak hareket etmeliyiz. Biz barışa, kardeşliğe dair siyasi dili kullandık ve kullanmaya devam edeceğiz. Biz memlekete barışı, huzuru getireceğiz. Hemen ardından ekmeği çoğaltacağız" dedi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

