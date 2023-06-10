Zeydan Kararlar, sandık görevlisini tokatladığına yönelik iddiaları yalanladı: O benim arkadaşım, öyle bir şey yok - Son Dakika
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Zeydan Kararlar, sandık görevlisini tokatladığına yönelik iddiaları yalanladı: O benim arkadaşım, öyle bir şey yok

10.06.2023 21:12

Sandık görevlileriyle gerçekleştirdiği bir toplantıda bir kişiyi yanına çağırarak tokat attığı öne sürülen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iddiaları yalanladı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak tokat atma olayı yaşanmadığını belirten Kayalar, "45 senedir arkadaşımız, öyle bir şey yok. Gençlik yıllarımdan beri arkadaşım. Öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan bir video gündem oldu. Sandık görevlileri ile toplantı gerçekleştiren Karalar'ın bir kişiyi sahneye çağırarak tokat attığı öne sürüldü. O sırada toplantıdaki katılımcılar cep telefonlarıyla bu anları kaydederken, "Vurma, vurma ne vuruyorsun" sözleri duyuldu.

ZEYDAN KARALAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Karalar, gündem olan olay sonrası sessizliğini bozdu. Oda TV'ye konuşan Karalar, tokat atma iddiasını yalanladı. Sahnedeki kişinin kendi olduğunu; ancak iddiaların doğru olmadığını söyleyen Karalar, "45 senedir arkadaşımız, öyle bir şey yok.. Gençlik yıllarımdan beri arkadaşım. Öyle bir şey söz konusu değil. 'Benim başkanım, yanındayım, destekliyorum' diye kendisi açıklama yaptı. Böyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu.

"ORADA BİR ŞAKALAŞMA VAR"

Oturanlar arasında "Vurma vurma" diye seslerin duyulmasının sorulduğu Karalar, "O ses abartılı bir ses, orada bir şakalaşmamız var. Başka bir şey yok. Tokat atma falan öyle bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"BENİ DUYMAYINCA BİRAZ BAĞIRDIM"

Toplantının içeriğine dair de konuşan Karalar, "Tabii benim. Ben 'Gel' dedim. Bir danışma toplantısı, herkesin konuşacağı bir toplantı değildi. Sandık görevlilerin, bilişim sorumlularının yaşadığı sorunları, gelecek seçimlere bugünden başlamak için arkadaşlar böyle bir toplantı düzenlediler. Ben de oradaydım. O konuşmak istedi, il başkanı ona izin vermedi. "Bu danışma toplantısı değil, başka bir toplantı" dedi. O da sinirlenince 'Gel' dedim, beni duymayınca biraz bağırdım 'Gel abi, gel konuş, mikrofona konuş ne konuşacaksan'dedim. Çünkü biraz sesini yükseltince toplantının insicamı bozulmasın diye çağırdım." dedi.

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Zeydan Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

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