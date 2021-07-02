ZEYDER'den, Yılmaz Büyükerşen'e ziyaret - Son Dakika

Zey Köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği(ZEYDER) başkanlığına seçilen Mehmet Ali Uz ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Derneğin çalışmaları hakkında Başkan Büyükerşen'e bilgi veren Uz, mahallelerinde yapılan çalışmalar için Başkan Büyükerşen ve ekibine teşekkür etti.

Yeni görevi için Mehmet Ali Uz'a başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, mahallelerimizde kurulan kültür ve dayanışma derneklerinin vatandaşlar arasındaki birlik ve beraberliği arttırdığını da sözlerine ekledi.