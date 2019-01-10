Zeyna'nın Katıldığı Operasyonda 72 Kilo Eroin Ele Geçirildi
1 saat önce
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve Zeyna isimli eğitimli köpeğin de katıldığı operasyonda 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince düzenlenen ve Zeyna
isimli eğitimli köpeğin de katıldığı operasyonda 72 kilo 90 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda il merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi. İkamette narkotik köpeği Zeyna ile yapılan arama neticesinde 140 paket halinde 72 kilo 90 gram eroin maddesi ele geçirildi.
2018 yılında Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 ton eroin ele geçirilerek rekor kırılmış olup, 2019 yılında da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılık ve azimle devam edeceği belirtildi. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:20 Kaynak: İHA
Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi
Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada