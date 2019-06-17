'Zeyna'nın katıldığı operasyonda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi
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Van'da polis ekiplerince düzenlenen ve 'Zeyna' isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, karayolunda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:44 Kaynak: İHA
'da polis ekiplerince düzenlenen ve 'Zeyna
' isimli narkotik arama köpeğinin de katıldığı operasyonda, karayolunda 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince Tuşba
ilçesi Gedelova ve Kozluca
mahalleleri arasında bulunan karayolu üzerinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı aramada, 4 adet poşet içerisinde 89 paket halinde toplam 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddenin şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. - VAN
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