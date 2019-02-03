Son Dakika Haberleri: Zeyna ve Lisa ile Yapılan Aramalarda 89 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Zeyna ve Lisa ile Yapılan Aramalarda 89 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

17 dakika önce

VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta narkotik köpekler 'Zeyna' ve 'Lisa' ile yapılan aramalarda 86 kilo 20 gram eroin ile 3 kilo 432 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zeyna ve Lisa ile Yapılan Aramalarda 89 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu iki araçta narkotik köpekler  'Zeyna' ve 'Lisa' ile yapılan aramalarda 86 kilo 20 gram eroin ile 3 kilo 432 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.?

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Erciş karayolunda oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 2 valiz içerisinde 75 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Ekiplerin düzenlediği bir başka operasyonda ise şüphe üzerine durdurulan minibüste arama yapıldı. Narkotik köpek 'Lisa'nın da kullanıldığı aramada, minibüsün sağ ön koltuğuna zulalanmış 10 kilo 520 gram eroin, 3 kilo 432 gram metamfetamin ele geçirildi.

Her iki operasyonla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:45 Kaynak: DHA

Van, Narkotik, Zeyna, 3. Sayfa
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