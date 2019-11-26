Son Dakika Haberleri: Zeynep Alkan, Beşiktaş'ta keçi gezdirdi
Son Dakika Magazin Zeynep Alkan, Beşiktaş'ta keçi gezdirdi - Son Dakika Magazin

Zeynep Alkan, Beşiktaş'ta keçi gezdirdi

6 saat önce

Keçiyle beraber Beşiktaş sokaklarında dolaşan genç oyuncu, halkın tepkisini ölçtü.

Zeynep Alkan, Beşiktaş'ta keçi gezdirdi, System.String[]

Keçiyle beraber Beşiktaş sokaklarında dolaşan genç oyuncu, halkın tepkisini ölçtü.


İtalya'nın Roma şehrindeki Link Campus University'de oyunculuk eğitimi alan Alkan, "Bu sosyal analizi bitirme tezim olarak sunacağım. Hocalarım benimle gurur duyacak" dedi.

Beşiktaş, İtalya, Roma, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:43 
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