Zeynep Alkan, Beşiktaş'ta keçi gezdirdi
6 saat önce
Keçiyle beraber Beşiktaş sokaklarında dolaşan genç oyuncu, halkın tepkisini ölçtü.
Keçiyle beraber Beşiktaş sokaklarında dolaşan genç oyuncu, halkın tepkisini ölçtü.
İtalya'nın Roma şehrindeki Link Campus University'de oyunculuk eğitimi alan Alkan, "Bu sosyal analizi bitirme tezim olarak sunacağım. Hocalarım benimle gurur duyacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:43
Lecce, Burak Yılmaz için devre arasını bekliyor! Genç oyuncu Taner Ölmez, Instagram hesabından sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nun doğum gününü kutladı Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer'e İrem Sak'tan yorum: Ödülün tozunu almaya gelirim