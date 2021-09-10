Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum

Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen kızı Zeynep Alkan, bu sefer de yüzündeki sivilcelerden dolayı konuşulmaya başlandı.

"ÖZGÜVENİM SIFIR"

Yüzünde çıkan sivilcelerden dolayı tedavi görmeye başlayan Alkan, Instagram hesabından yayınladığı videoda son halini gösterdi. Yaşadığı süreçten bahseden Alkan, "Delilerce cildimde çıktı ve çok ağrıyor, çok kaşınıyor. Bir anda oldular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu an bir tedavi süresindeyim. Özgüvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum. Hepimizin sivilcesi olabilir. Güzellik yüzde değil içtedir. Bu da şu an benim gerçeğim" dedi.

"INSTAGRAM'DA SİMÜLASYONUN İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Sosyal medyada oluşturulan güzellik algısına da sitem eden genç oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medyada her zaman en mükemmelini en güzelini en harikasını paylaşarak birbirimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Instagram'da bir simülasyonun içinde yaşıyoruz. Ben de aynı şekildeyim."