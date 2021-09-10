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Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum - Son Dakika

Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum

10.09.2021 09:54

Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, sosyal medya üzerinden sivilcelerini gösterdiği bir video paylaştı. Alkan, sivilcelerini göstererek "Tedavim başladı, özgüvenim sıfır. Dışarı bile çıkmak istemiyorum" dedi. Alkan, sosyal medyadaki güzellik algısına da isyan etti.

Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen kızı Zeynep Alkan, bu sefer de yüzündeki sivilcelerden dolayı konuşulmaya başlandı.

"ÖZGÜVENİM SIFIR"

Yüzünde çıkan sivilcelerden dolayı tedavi görmeye başlayan Alkan, Instagram hesabından yayınladığı videoda son halini gösterdi. Yaşadığı süreçten bahseden Alkan, "Delilerce cildimde çıktı ve çok ağrıyor, çok kaşınıyor. Bir anda oldular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu an bir tedavi süresindeyim. Özgüvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum. Hepimizin sivilcesi olabilir. Güzellik yüzde değil içtedir. Bu da şu an benim gerçeğim" dedi.

"INSTAGRAM'DA SİMÜLASYONUN İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Sosyal medyada oluşturulan güzellik algısına da sitem eden genç oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medyada her zaman en mükemmelini en güzelini en harikasını paylaşarak birbirimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Instagram'da bir simülasyonun içinde yaşıyoruz. Ben de aynı şekildeyim."

Yüzünde sivilceler çıkan Zeynep Alkan yaşadıklarını anlattı: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum
Yüzünde sivilceler çıkan Zeynep Alkan yaşadıklarını anlattı: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum
Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum

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Son Dakika Magazin Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • HADİORDAN HADİORDAN: YA BENDE DİYORUM KAÇ GÜNDÜR DIŞARDA NEDEN GÖRMEDİM ALLAH RAZI OLSUN BU HABERİ VERDİNİZ ÇOK MUTLU OLDUM Cevap Yaz 45 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Zeynep Alkan, bir anda yüzünde çıkan sivilcelerden bahsetti: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum - Son Dakika
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