Zeynep Alkan estetik yaptıracak! - Son Dakika

Zeynep Alkan estetik yaptıracak!

16.01.2021 18:19
Zeynep Alkan estetik yaptıracak!, System.String[]

Zeynep Alkan yeni yılın ilk günlerinde ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olmuştu.

Zeynep Alkan yeni yılın ilk günlerinde ses tellerindeki kist nedeniyle ameliyat olmuştu. 22 yaşındaki oyuncu yine bıçak altına yatacak.

Ama bu kez estetik nedeni ile. Zeynep Alkan uzun ve sivri bulduğu çenesini törpületip küçülttürecek.

Kendi ayaklarımın üzerinde durarak bir şeyler yapmak istiyorum

Zeynep Alkan, verdiği röportajda şunları söylemişti; "Babam kendi işiyle uğraşıyor, ben kendi işimle. İstemiyorum açıkçası 'Hamdi Alkan'ın kızı' olarak bir şeyler yapmayı. Kendi ayaklarımın üzerinde durarak, bir şeyler yapmak istiyorum" dedi.

Zeynep Alkan, Amsterdam'da eğitim alıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evine gelmek isteyen Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönememişti. Pandeminin ilk dönemlerinde İtalya ve Hollanda'da bulunan Zeynep Alkan, "Hollanda ve İtalya'da sürekli kademeli olarak karantina uygulanıyor. Burası daha rahat, ben de artık buradayım. İstanbul'da kalacağım"

Zeynep Alkan estetik yaptıracak!

Zeynep Alkan, Hollanda, Estetik, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Zeynep Alkan estetik yaptıracak! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık manzara drone ile görüntülendi Meteoroloji'den Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 9 il için kar yağışı uyarısı Deniz Akkaya, küvet pozuna yapılan yoruma sinirlendi: Yahu bir uzayın şu sayfadan Bülent Ersoy'un son paylaşımı hayranlarını şaşırttı! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi
Okan Buruk, hakemlere isyan etti: Tertemiz golü yediniz, bravo size Okan Buruk, hakemlere isyan etti: Tertemiz golü yediniz, bravo size         
18:23
Başakşehir, yoğun kar altında oynanan mücadelede Sivasspor'la evinde 1-1 berabere kaldı Başakşehir, yoğun kar altında oynanan mücadelede Sivasspor'la evinde 1-1 berabere kaldı         
18:02
Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak         
17:55
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun evinden deste deste para çıktı         
15:59
Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti         
15:37
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi, eşiyle arası bozuldu         
10:16
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 19:00:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeynep Alkan estetik yaptıracak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei