Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu

14.05.2022 09:10

Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu "The Voice Germany 2021' olan O Ses Almanya 2021 yarışmasında programında Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını seslendirerek jüri üyelerinin ve dinleyicilerin beğenisini toplayan yorumuyla adını duyuran Zeynep Avcı, Jolly Joker Bursa sahnesinde...

Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu

BURSA - "The Voice Germany 2021' olan O Ses Almanya 2021 yarışmasında programında Tan Taşçı'nın 'Yalan' şarkısını seslendirerek jüri üyelerinin ve dinleyicilerin beğenisini toplayan yorumuyla adını duyuran Zeynep Avcı, Jolly Joker Bursa sahnesinde müzikseverler ile buluştu.

Birbirinden özel repertuar hazırlayan Zeynep Avcı, Yıldız Tilbe, Sezen Aksu, Sıla ve birçok önemli sanatçının sevilen şarkılarını kendi yorumuyla seslendirdi.

Konserin üçüncü şarkısı olarak 'Yalan' şarkısını seslendiren sanatçı, cover şarkılar ile konserine devam etti.

"Zeynep avcı başka şarkılarda söyleyebiliyor"

Bursalı dinleyicilerin şarkı aralarında 'Yalan' diye seslenişlerine Zeynep Avcı sahneden yanıt verdi.

Avcı; "Şimdi sabaha kadar 'Yalan'ı söylersek olmaz tabi. Her şeyde olduğu gibi, başında olduğu gibi sonunda da söyleyeceğim. Ama şimdi güzel şarkılar da var. 'Zeynep Avcı başka şarkılar da söyleyebiliyor' diye geldim ben buraya. Herkesin istek şarkılarını tabi ki söyleyeceğim' diyerek konserine devam etti.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Zeynep Avcı, konserin kapanışı söz verdiği gibi 'Yalan' şarkısıyla sonlandırdı.

Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu
Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu
Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu
Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu
Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu
Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu
Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu
Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu
Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu
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Zeynep Avcı, Tan Taşçı, The Voice, Bursa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeynep Avcı Bursa'da müzikseverlerle buluştu - Son Dakika


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